Giro d' Italia | 18ª tappa Valdaora-Santa Maria di Sala | percorso in discesa | per velocisti

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Combatterò e sarà una corsa divertente da guardare” : Come Vincenzo Nibali, oggi anche lo sloveno Primoz Roglic ad Anterselva si è fatto staccare dai due alfieri della Movistar, Landa e Carapaz. Il capitano della Jumbo-Visma però a cyclingnews.com è apparso fiducioso circa le sue possibilità nelle ultime quattro tappe. Queste le sue dichiarazioni al termine della frazione odierna. I dolori per la caduta dei giorni scorsi si fanno ancora sentire: “Ho ancora un dolore qui, soprattutto intorno ...

Giro d’Italia – Nans Peters non ci crede ancora : “non ho mai vinto nemmeno da dilettante - emozione fantastica” : Nans Peters trionfa nella 17ª tappa del Giro d’Italia per quella che è la sua prima vittoria in carriera: il ciclista francese euforico dopo il successo Il francese Nans Peters (AG2R La Mondiale), che aveva indossato la Maglia Bianca di miglior giovane a metà Giro, ha vinto in solitaria la Tappa 17 ad Anterselva attaccando la fuga di giornata a 16 km dalla fine. Nomi di spicco come come Esteban Chaves (Mitchelton – Scott) e ...

Giro d’Italia 2019 - Movistar padrona del Giro. Richard Carapaz e Mikel Landa puntano alla doppietta : La vigilia non era stata perfetta, con l’assenza dell’ultimo minuto del campione del mondo Alejandro Valverde. Ancor peggio era andata la prima settimana: la tattica della doppia punta Mikel Landa e Richard Carapaz sembrava esser già fallita, con entrambi che tra inconvenienti (soprattutto il primo) e molta fatica a cronometro erano rimasti staccatissimi da Primoz Roglic, apparso fino a quel momento imbattibile. Da lì in poi il ...

Mondiale Under 20 - l’Italia pareggia col Giappone e chiude prima nel Girone : Si è chiusa anche la terza ed ultima gara del girone del Mondiale Under 20 per l’Italia di Nicolato. Pari a reti bianche contro il Giappone per gli azzurrini, che chiudono così il proprio raggruppamento in testa, con 7 punti (a fronte dei 5 degli asiatici, secondi). Nicolato ha dato spazio a chi ha giocato meno nelle precedenti due gare e tra i pali ha schierato il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, che si è reso subito ...

Mondiali Under 20 - l’Italia difende il primato nel Girone : la sfida con il Giappone termina senza reti : La formazione di Nicolato rischia di capitolare dopo dieci minuti di gioco, ma Carnesecchi riesce a spingere il calcio di rigore di Ito L’Italia Under 20 chiude al primo posto il girone dei Mondiali di categoria in corso in Polonia. La squadra di Nicolato ha pareggiato 0-0 a Bydgoszcz con il Giappone, nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 20. Un pareggio che consente agli azzurrini, già qualificati agli ...

Giro d’Italia – Nibali non cerca scuse dopo la 17ª tappa : “oggi non è stata proprio giornata - ma…” : Il corridore della Bahrain-Merida non ha nascosto la sua frustrazione al termine della tappa di oggi, vinta dal francese Peters giornata complicata per Vincenzo Nibali, lo Squalo chiude a fatica la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, perdendo sette secondi da Richard Carapaz e diciannove da Mikel Landa, salito adesso a 1’09” dal messinese. LaPresse Una battuta a vuoto che non ci voleva, dal momento che la frazione di ...

‘La Fagianata di Magrini’ : “I giovani italiani non vogliono sacrificarsi come Nibali. Questo Giro non mi entusiasma - ma occhio alla crisi” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DICIASSETTESIMA TAPPA Giro D’ITALIA 2019 CARAPAZ SEMPRE PIU’ PADRONE, ORMAI SEMBRA DAVVERO FATTA PER LA MAGLIA ROSA La storia insegna che finché c’è vita, c’è speranza. Pensiamo all’anno scorso: Yates andò in crisi, Pinot saltò ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - i voti della diciassettesima tappa : Landa e Carapaz senza rivali in salita. Nibali fatica - festeggia Peters : La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato un finale scoppiettante coinvolgendo direttamente gli uomini più attesi e contribuendo a muovere ancora una volta la classifica generale. Presso la suggestiva cornice dello Stadio del Biathlon di Anterselva, il francese Nans Peters (AG2R La Mondiale) si è aggiudicato la vittoria riuscendo ad inserirsi nella fuga di giornata, mentre alle sue spalle la coppia formata da Mikel Landa ...

Giro d’Italia 2019 - Peters vince la 17a tappa. Giornata no per Vincenzo Nibali : Dopo l'ottima performance sul Mortirolo, c'era grande attesa per vincenzo Nibali nella 17a tappa del Giro d'Italia 2019. E invece la frazione da Commezzadura a Anterselva di 181 chilometri si è rivelata sfortunata per lo "Squalo" che ha perso terreno dalla maglia rosa, leader della classifica generale Richard Carapaz, che ha guadagnato altri 7''. A vincere la gara odierna è stato Nans Peters della AG2R La Mondiale protagonista di ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali ha pagato le fatiche del Mortirolo. Squalo in difficoltà su un arrivo esplosivo : “Non ero in giornata“. Queste le poche parole pronunciate da Vincenzo Nibali al termine della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha purtroppo sofferto sull’ascesa conclusiva che conduceva ad Anterselva ma con grande classe è riuscito a limitare i danni perdendo soltanto una manciata di secondi dagli uomini della Movistar che hanno attaccato sulle rampe più impegnative verso lo stadio del biathlon: il ...

Giro d’Italia – Carapaz euforico dopo la 17ª tappa : “non potevo desiderare compleanno migliore! E sulla crono di Verona…” : Tutta la soddisfazione di Carapaz dopo la 17ª tappa del Giro d’Italia: l’entusiasmo dell’ecuadoregno nel giorno del suo compleanno 26° compleanno speciale per Carapaz: l’ecuadoregno ha aumentato, seppur solo di sette secondi, il suo vantaggio sui diretti rivali Nibali e Roglic, grazie ad un’ottima prestazione nella 17ª tappa del Giro d’Italia. “E’ importante rosicchiare ogni giorno qualche ...

Giro d’Italia : ad Anterselva vince Peters - Carapaz allunga in classifica : E’ sempre più rosa il Giro d’Italia di Richard Carapaz. Dopo aver superato lo scoglio del Mortirolo, lo scalatore dell’Ecuador ha messo alle corde Nibali e Roglic nella breve salita finale della diciassettesima tappa, quella con arrivo ad Anterselva. Carapaz ha messo in mostra una brillantezza ancora invidiabile, concretizzando un’altra tattica perfetta della sua Movistar che ha fatto muovere per primo Landa. La vittoria di tappa è andata invece ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz : “Ho guadagnato qualche secondo su Nibali - è importante ma la strada è lunga” : Richard Carapaz ha rafforzato la maglia rosa al Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno ha infatti attaccato nel finale della diciassettesima tappa e si è dimostrato in grandissima forma lungo l’ascesa che conduceva ad Anterselva. L’alfiere della Movistar conserva il simbolo del primato con 1’54” su Vincenzo Nibali, oggi è riuscito a guadagnare sette secondi sullo Squalo e ha compiuto un passo importante verso la ...

