Giovedì gli iscritti del M5S potranno votare per confermare la fiducia a Luigi Di Maio

Sport in tv (Giovedì 23 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Giornata particolarmente ricca di appuntamenti da non perdere quella in programma oggi, giovedì 23 maggio. Nel ricordo di Niki Lauda comincerà il lungo fine settimana della F1 con le prove libere del GP Monaco, ma anche il Giro d’Italia omaggerà un mito del passato Come Fausto Coppi nella dodicesima tappa da Cuneo a Pinerolo. Da segnalare anche l’inizio delle Final Six di Pallanuoto con le prime due sfide dei quarti di finale ed il proseguimento ...

EPCC - E Poi C’è Cattelan gli ospiti della puntata di Giovedì 23 maggio : EPCC: Alberto Tomba e Paolo Nespoli ospiti della puntata di E Poi C’è Cattelan di giovedì 23 maggio.E’ tempo di chiusura per E Poi c’è Cattelan, il “late night” show condotto da Alessandro Cattelan che chiuderà la stagione, domani 23 maggio, alle 21: 15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile anche on demand.Nell’ultima puntata Cattelan ospiterà in studio la stella dello sci ...

F1 - GP Montecarlo 2019 : il programma del fine settimana e gli orari tv su Sky e TV8. Prove libere di Giovedì : Mancano solo due giorni alla prima giornata di Prove libere del Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale di Formula 1, che comincerà come da tradizione di giovedì con le prime sessioni di prova. Il fine settimana monegasco è uno degli appuntamenti più affascinanti e iconici del calendario, con i migliori piloti al Mondo che si danno battaglia tra le strade e tra i muretti del Principato per il successo di tappa più prestigioso in ...

Ascolti TV USA Giovedì 16 maggio : il finale di The Big Bang Theory fa crescere CBS e butta giù gli altri : Ascolti tv USA giovedì 16 maggioAscolti tv USA giovedì 16 maggio – Serata di finali di stagione/serie, con The Big Bang Theory che porta in tv parte dei suoi fan e frena i finali di stagione di Grey’s Anatomy, Station 19, Brooklyn Nine-Nine e Superstore.Iniziamo proprio da CBS che dice addio a una delle comedy più viste della tv americana. The Big Bang Theory con il suo finale da un’ora ha registrato un 3.1 di rating e 18 ...

Ascolti TV | Giovedì 16 maggio 2019. Montalbano 22.2% - All Together Now parte dal 17.8%. Del Debbio 4.8% - Formigli 5.7% : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 16 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio ha conquistato 4.974.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.42 – la prima puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share (After Show di 6 minuti: 1.047.000 – 16%). Su Rai2 il film Trespass ha interessato ...

Lo spettro dello stipendio di Fazio nei talk del Giovedì. Formigli : "Merita quei soldi". Del Debbio : "Se vengo in Rai li date anche a me?" : Se Fabio Fazio incassasse un euro ogni volta che viene citato in sua assenza, la quota fatidica dei due milioni verrebbe toccata in un batter d’occhio. La questione del compenso del conduttore tiene ormai banco da mesi, con la complicità di Matteo Salvini che ha spostato il caso nel quotidiano dibattito politico.“Il signor Fazio è pagato da 60 milioni di italiani per fare politica di sinistra e prende 3 milioni di euro all’anno”, ha detto ...

EPCC E Poi C’è Cattelan gli ospiti di questa sera Giovedì 16 maggio : EPCC: Gianluigi Buffon ospite della puntata di E Poi C’è Cattelan di questa sera giovedì 16 maggio.Nuovo appuntamento con EPCC – E Poi C’è Cattelan il late show di prima serata in onda stasera giovedì 16 maggio su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile anche on demand.Ospite d’eccezione della puntata è Gianluigi Buffon che si sottoporrà a un’intervista attesissima, alla vigilia di decisioni importantissime ...

Il “super Giovedì” agli Internazionali di Roma : Ieri la pioggia ha fatto saltare l'intero programma, che verrà recuperato stamattina: Federer, Nadal, Djokovic e gli italiani potrebbero giocare due volte in un giorno

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (Giovedì 16 maggio). Tutti gli italiani in gara : Prosegue oggi, giovedì 16 maggio, il calendario dei Mondiali 2019 di Taekwondo. La maggior parte della seconda giornata della rassegna iridata in corso a Manchester (Inghilterra) sarà dedicata alle categorie dei -54 kg e dei -68 kg al maschile e dei +73 kg al femminile che si affronteranno fino semifinali. La serata sarà invece riservata alle finali nelle categorie dei -46 kg e -73 kg al femminile e dei -58 kg al maschile, le cui fasi ...

Sport in tv oggi (Giovedì 16 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, giovedì 16 maggio, sarà un’altra giornata ricca di grandi appuntamenti per tutti gli amanti dello Sport. A Roma continuerà lo spettacolo degli Internazionali d’Italia di tennis. Si svolgerà poi la sesta tappa del Giro d’Italia, con i corridori che dovranno affrontare 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. Azzurri impegnati agli Europei Under17 di calcio, con la semifinale tra Italia e Francia, e al Trofeo di Montreux di volley ...

Internazionali d’Italia - le indicazioni per il pubblico : biglietti - rimborsi ed il “super Giovedì” : Internazionali d’Italia, la sessione odierna è stata completamente cancellata, domani verranno recuperate le gare in una giornata ricchissima “L’odierna sessione di gioco è stata definitivamente annullata dai Supervisor Atp e Wta. Verrà recuperata domani, giovedi 16 maggio, con inizio alle ore 10.00 e comprenderà fra l’altro due incontri sul Centrale e due sul Grand Stand. I detentori di biglietti validi per la giornata di ...

EPCC E Poi C’è Cattelan gli ospiti di questa sera Giovedì 9 maggio : Giorgio Locatelli e Alessandro Borghi sono gli ospiti di EPCC E Poi C’è Cattelan di questa sera giovedì 9 maggio Nuovo appuntamento con EPCC – E Poi C’è Cattelan il late show di prima serata in onda questa sera giovedì 9 maggio su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile anche on demand. ospiti della puntata lo chef vera sorpresa della nuova edizione di Masterchef Giorgio Locatelli e la stella ...

Gli appuntamenti di Giovedì 9 maggio a Bologna e dintorni : Recalcati in Santa Lucia : MUSICA RICORDANDO CLAUDIO LOLLI Teatro Galliera, via Matteotti 25, oggi e domani ore 21, ingresso 30 euro, info 3896055155 Marina Rei, Luca Carboni, Riccardo Sinigallia, Lodovico Guenzi; e domani ...

Sport in tv oggi (Giovedì 9 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Sarà una giornata forse un po’ meno ricca di Sport dell’usuale, ma con parecchi verdetti importanti in arrivo, quella di oggi. Sono tre i punti focali odierni. Il primo è legato al match tra Fabio Fognini e Dominic Thiem, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, mentre il resto della giornata tennistica si snoderà dalle 12 fino a tarda sera madrilena. Il secondo arriva di sera, ed è la quarta partita della finale ...