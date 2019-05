Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche | “Entreremo nel borgo

Ambiente : 150 escursioni per le Giornate Nazionali delle Guide Aigae : Con 150 escursioni in tutta Italia è partita la quarta edizione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali escursionistiche che si chiuderà il 2 giugno prossimo per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi. Anche per l’edizione 2019 le Giornate si svolgeranno nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce, in collaborazione con LegAmbiente, A.Mo.Do, l’Alleanza per la Mobilità Dolce che raggruppa in ...

Al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : ecco gli eventi in Piemonte : In Piemonte la Collina delle Orchidee i “Sacri Monti” Unesco, il “Sentiero delle Bore” sulla civiltà del legno. L’Isola di “Sant’Antonio” , i marmi del Barocco Piemontese. “E’ un piccolo gioiello tra le Alpi, dove arte, fede, storia e natura si incontrano. Si tratta del sito dei “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” dal 2003 iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità (Unesco). Lo vedremo con le Guide Ambientali Escursionistiche. Nel ...

Al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : ecco gli eventi in Lombardia : La Lombardia in Val Bodengo ma anche sul Triangolo Lariano. Gli antichi mulini, i muretti a secco, le cascine tradizionali nel borgo Medioevale di Castel D.Pietro, il Giardino dedicato a Virgilio progettato nel 1930. Poi Andes. Si dormirà in tenda nel weekend della Repubblica. “In Lombardia trascorreremo una domenica in val Bodengo per scoprire attraverso un percorso di educazione ambientale a passo lento una delle tributarie meno conosciute ...