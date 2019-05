Giornata internazionale del bambino, infanzia negata per 690 milioni di minori nel mondo (Di mercoledì 29 maggio 2019) Jehan, un’adolescente yemenita di 17 anni, è fuggita dalla sua città natale all'inizio della guerra nel 2015. Ha perso la vista all'occhio destro dopo che il marito l’ha picchiata e abusato di lei prima di abbandonarla. Come ricorda Save the Children nel suo rapporto lanciato alla vigilia della Giornata internazionale dei bambini, vivere l’infanzia è oggi un diritto negato per 690 milioni di minori, quasi 1 su 3 al mondo.



