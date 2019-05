Giornalista picchiato dalla polizia a Genova: agenti individuati e interrogati

(Di mercoledì 29 maggio 2019) "Non sarà come anel 2001". Le rassicurazioni erano arrivate subito e, almeno stando a quanto sta accadendo in queste ore, sembrerebbe chiara l'intenzione della Procura didi punire i poliziotti che hanno ingiustificatamenteildi Repubblica Stefano Origone la scorsa settimana durante le proteste degli antifascisti contro un comizio di CasaPound a Piazza Corvetto: glidel reparto mobile protagonisti della vicenda si stanno presentando davanti al pubblico ministero Gabriella Dotto per esseresulla vicenda specifica. La loro deposizione dovrebbe coincidere anche con l‘iscrizione nel registro degli indagati. La procura ha ordinato di chiudere l’ala del palazzo dove sono in corso gli interrogatori degli uomini delle forze dell'ordine coinvolti.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...