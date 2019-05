Giorgia Meloni | aggredita da un nigeriano una madre che leggeva il libro della leader di

Giovanni Toti : "Entro luglio il nuovo partito". Asse con Giorgia Meloni - Berlusconi ha i giorni contati : "Lanceremo una costituente che possa riunire, in un'unica casa, chi è di Forza Italia e vorrà partecipare, e tutti quei movimenti o personalità che abbiamo perso per strada nell'ultimo anno mentre, da solo, gridavo al vento che così ci saremmo schiantati". Giovanni Toti, presidente della Regione Lig

Matteo Salvini vuole Guido Crosetto commissario Ue : mossa per governare con Giorgia Meloni? : La voce rilanciata da affaritaliani.it che riguarda Guido Crosetto è di quelle esplosive: potrebbe essere lui il commissario europeo indicato dal governo italiano, una scelta di Matteo Salvini e della Lega, i vincitori alle elezioni Europee. Crosetto, secondo quanto riportato da fonti governative, a

Si torni subito al voto! Giorgia Meloni vuole un governo di centrodestra con la Lega : Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere, ha commentato i risultati delle elezioni europee, ma soprattutto ha delineato il futuro di Fratelli d'Italia. La deputata romana vuole un nuovo governo di centrodestra con la Lega, aprendo eventualmente anche a Forza Italia e, alle prossime politiche, punta a superare il 10%.

Giorgia Meloni fissa il prossimo obiettivo per cancellare Silvio Berlusconi : "Dove vogliamo arrivare" : Ottenuto il 6,45 per cento alle elezioni europee, ora Giorgia Meloni vuole "continuare con l'allargamento" di Fratelli d'Italia. "Credo che il sentimento di centrodestra in Italia abbia un potenziale del 50 per cento dei consensi. Anche rispetto a quello che è stato il Pdl, oggi c'è ancora un mondo

Europee - Giorgia Meloni svela il piano dopo il voto : cancella Berlusconi - l'offerta a Salvini : "Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle sono molto difficili da realizzare", dice Giorgia Meloni incontrando i giornalisti dopo l'ottimo risultato elettorale raggiunto da Fratelli d'Italia: "Po

Elezioni Europee - Giorgia Meloni manda un pizzino a Matteo Salvini : "Noi al governo con la Lega" : Esulta Giorgia Meloni dopo il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle Elezioni Europee: "il secondo per crescita dopo quello della Lega di Matteo Salvini. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle Politiche, un dato tutt'altro che scontato, perché si pensava che la crescita della Lega ci avrebbe fa

Silvio Berlusconi - il suo destino nelle mani di Giorgia Meloni : perché spera nel flop di FdI : Si gioca molto, Silvio Berlusconi, a queste elezioni Europee. In particolare sono tre le cifre da cui dipende il suo futuro politico. Ovviamente la prima è quella che prenderà Forza Italia alle urne; dunque quella che raccoglierà la Lega di Matteo Salvini; infine la somma di Lega e Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni frega il silenzio elettorale : "Per chi votiamo - oggi?" : Come aggirare il silenzio elettorale? Giorgia Meloni sfrutta.... i Meloni. Di buon mattino, nel giorno del voto per le elezioni Europee, la leader di Fratelli d'Italia posta su Twitter il video che potete vedere qui sotto. "Siamo in silenzio elettorale, quindi non si può dire per chi votare. Ma...",

Giorgia Meloni - la pesantissima indiscrezione su Berlusconi : "Perché sono nervosi in Forza Italia" : A poche ore dal voto per le elezioni Europee, Giorgia Meloni suona la carica in un'intervista concessa al Fatto Quotidiano. "In genere sono catastrofista, stavolta sono molto molto molto ottimista", premette la leader di Fratelli d'Italia parlando dell'esito del voto. Di cifre non vuole parlare "per

Elezioni Europee - Giorgia Meloni e la sfida di Fratelli d’Italia a #CorriereLive Diretta : Che succederà dopo il voto? La leader del partito di centrodestra e le ipotesi di un cambio di governo

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - la voce da Forza Italia : "Lui perde voti - lei un partitino. Cosa faranno" : Basta aspettare il 27 maggio, e Matteo Salvini e Giorgia Meloni torneranno a più miti consigli. Ne è convinto Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, vicepresidente di Forza Italia e candidato capolista alle Europee, che sul Giornale dà la sua lettura della presunta crisi di consenso del

Silvio Berlusconi - coltellata a Giorgia Meloni da Bruno Vespa : "Non votatela - cosa rischia l'Italia" : Silvio Berlusconi attacca in diretta da Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno l'alleata Giorgia Meloni: "Vuole mettere in risalto il suo partito perché teme di non poter arrivare il 4 per cento. Mi ha sorpreso questo atteggiamento della Meloni che si spiega solo con una grande paura, perché sa bene

Giorgia Meloni - la chiamata alle armi : spunta Giorgio Almirante. "L'Europa o va a destra o..." : "La destra o è coraggio o non è, è libertà o non è, è Nazione o non è". Giorgia Meloni, a pochi giorni dalle elezioni europee, lancia sul suo profilo Twitter un video di Giorgio Almirante per incitare gli italiani ad andare a votare il prossimo 26 maggio e a votare per Fratelli d'Italia: "Così vi di

Giorgia Meloni si confessa a Libero - un tenerissimo lato privato : "Quanto amo i miei gatti" : Giorgia Meloni, tosta come una roccia, schiettezza da vendere, combattiva e molto più arguta di quanto qualcuno vorrebbe farla sembrare, cresce sia nei sondaggi, sia nella sua consapevolezza di poter presto giocare un ruolo da protagonista. E il fatto è che forse ora cominciano a pensarlo anche gli