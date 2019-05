Giordana Angi | grande traguardo dopo Amici | “Siete pazzi!”

Amici - il messaggio di Rudy Zerbi a Giordana Angi : "Dopo l'ultima puntata..." - i fan sconvolti : Terminata la stagione di Amici, il programma di Maria De Filippi, ma non finiscono i commenti che seguono il talent-show di Canale 5. Si parla di Rudy Zerbi e della sua opinione circa Tish e Giordana Angi, che non è cambiata dopo la fine di Amici: continua ovviamente a preferire Tish, che reputa ess

Amici - pace tra Rudy Zerbi e Giordana Angi? Forse no : sotto a questa foto... un dubbio atroce : Cala il sipario su Amici, il programma di Maria De Filippi campione di share su Canale 5, e torna il sereno tra Giordana Angi e Rudy Zerbi. Allieva e professore, infatti, sono tornati ad abbracciarsi. Insomma si sono riappacificati. Una pace social: Zerbi, per dimostrare Forse di non avere nulla con

Biglietti in prevendita per i concerti di Giordana Angi dopo il 2° posto ad Amici di Maria De Filippi : Arrivano i concerti di Giordana Angi dopo la finale di Amici di Maria De Filippi, con la prima data in programma all'Alcatraz di Milano e, a seguire, quella all'Atlantico di Roma dell'11 ottobre. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti canali di vendita abilitati. La consegna è garantita secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso, ritiro sul luogo dell'evento o con modalità per la stampa da casa che consente di ...

Giordana Angi e Rudy Zerbi fanno pace - interviene Gianni Morandi : Arriva la pace tra Rudy e Giordana dopo Amici: ecco cos’è successo Non potevamo evitare di parlarvi di quello che è successo a Giordana Angi e Rudy Zerbi dopo Amici 2019! Allieva e professore si sono abbracciati non appena è terminata la puntata e hanno messo da parte ogni tipo di ostilità: alla fine, Rudy […] L'articolo Giordana Angi e Rudy Zerbi fanno pace, interviene Gianni Morandi proviene da Gossip e Tv.

Giordana Angi - la confessione dopo la finale : “Amici è stato vita - ho paura” : Amici 2019, le parole di Giordana dopo la finalissima Le soddisfazioni per Giordana Angi ad Amici 2019 sono state tantissime perché la cantante ha vinto il premio della critica dal valore di 50mila euro, ed è riuscita anche a imporsi con dei pezzi davvero belli: pensate soltanto ai brani Casa, Chiedo di non chiedere e Ti ho […] L'articolo Giordana Angi, la confessione dopo la finale: “Amici è stato vita, ho paura” proviene da ...

Vincitore Amici 2019 - chi è/ Alberto Urso trionfa e batte Giordana Angi! : Chi è il Vincitore Amici 2019? Alberto Urso vince e batte Giordana Angi che si classifica seconda e vince il premio della critica

Alberto trionfa ad Amici - seconda Giordana Angi : la puntata finale : Ieri, sabato 25 maggio è andata in onda la finalissima di Amici 18. Vincenzo Primo è stato il primo ad essere stato eliminato ed a seguirlo è stato Rafael Quenedit, trionfatore della categoria danza. I due concorrenti che si sono giocati la vittoria sono stati i cantanti Giordana Angi ed Alberto Urso. A spuntarla è stato proprio quest'ultimo che è riuscito ad emozionare il pubblico e la commissione dei professiori. Una finale che non ha risevato ...

Lo faccio per mia sorella ! Giordana Angi sogna di vincere Amici : Giordana ha confessato di non aver più nulla da chiedere al programma e parlando con Alfonso Signorini ha ammesso che lei ha raggiunto tutti i suoi obiettivi e pensa di avere tutte le carte in regola per fare i primi passi nel mondo della musica. La cantante Giordana Angi ha dichiarato che sogna di vincere il talent-show di Maria De Filippi, per poter aiutare sua sorella. Nel nuovo appuntamento-tv Alfonso Signorini ha chiesto ai giovani cantanti ...

Accanto a te è il nuovo singolo di Alberto Urso scritto da Giordana Angi prima della sfida finale : Si intitola Accanto a te ed è il nuovo singolo di Alberto Urso disponibile da oggi in radio. La canzone è contenuta nel suo album d'esordio, Solo, ed è stata scritta da Giordana Angi. Così Alberto, finalista di Amici di Maria De Filippi, approda in radio con un pezzo scritto pr lui da una collega finalista della stessa edizione, la concorrente con la quale si gioca proprio la vittoria conclusiva del talent. Giordana Angi ed Alberto Urso sono ...

Giordana ANGI/ 'Ho preso tanti schiaffi nella vita e oggi mi proteggo' - Amici 2019 - : GIORDANA ANGI in finale ad Amici 2019? Le vendite del disco 'Casa' frenano e i professori la bocciano a favore di Tish e Alberto Urso

Amici - le rivelazioni di Giordana Angi a poche ore dalla semifinale : Oggi a Verissimo Silvia Toffanin ha intervistato i protagonisti di Amici 2019. Ovviamente parecchio spazio è stato dedicato a Giordana Angi, acerrima rivale di Tish e cantante contestatissima da Rudy Zerbi e molto apprezzata invece da Loredana Bertè. Giordana non ha rivelato molto su sé stessa, al p

Giordana Angi si confessa a Verissimo - l’affondo di Rudy prima della semifinale : Amici 2019, Giordana Angi intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo Oggi è andata in onda l’intervista di Silvia Toffanin ai protagonisti di Amici 2019 e tra le tante cose non possiamo non segnalarvi lo spazio dedicato a Giordana Angi, acerrima rivale di Tish e cantante contestatissima da Rudy Zerbi e molto apprezzata invece da Loredana […] L'articolo Giordana Angi si confessa a Verissimo, l’affondo di Rudy prima della ...

Amici 2019 Serale/ Giordana Angi fuori dalla finale? Brutte notizie per la cantante : Amici 2019 Serale: in vista della semifinale arrivano i giudizi dei professori. Brutte notizie per Giordana Angi e non solo da Rudy Zerbi

Giordana Angi canta Tiziano Ferro ma per Rudy Zerbi vale zero - Emma Marrone la difende : video in La differenza tra me e te : Giordana Angi canta Tiziano Ferro nel corso della puntata del serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 sabato 11 maggio. La cantante - che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione - ha dovuto fare i conti con un ostico Rudy Zerbi, docente di canto che ha valutato la sua performance con uno zero. Giordana Angi canta Tiziano Ferro, proponendo al pubblico una nuova versione del suo successo La differenza tra me e te, ...