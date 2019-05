Giacarta affonda | il governo indonesiano cerca una nuova capitale

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Nelle scorse settimane il, per voce del ministro della Pianificazione dello Sviluppo Nazionale Bambang Brodjonegoro, ha annunciato la volontà di spostare ladel paese da, sull’isola di Java, a una città ancora da stabilirsi. La ragione principale è il drammatico sprofondamento cui la metropoli sta andando incontro ormai da anni: il fenomeno dipende in parte dal fatto che l’acqua in superficie non riesce a filtrare nel suolo per l’abbondante presenza di asfalto e cemento, in parte dal prelievo di acqua dalle falde acquifere sotterranee. Questi due fenomeni stanno provocando un vero e proprio svuotamento della base su cui si poggia, che negli ultimi 10 anni è sprofondata di 2,5 centimetri. Metà del centro urbano si trova attualmente sotto il livello del mare e secondo gli esperti, entro il 2050, metà della città potrebbe ritrovarsi ...

