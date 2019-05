GF16 | Valentina Vignali crolla su Instagram | perde più di 700 followers al giorno

Valentina Vignali scopre la denuncia di Stefano Laudoni/ GF16 : ecco la sua reazione : La produzione del Grande Fratello avverte Valentina Vignali: non può parlare del suo ex fidanzato Stefano Laudoni, ecco la sua reazione dopo averlo saputo.

GF16 - Martina Nasoni crisi di gelosia per il rapporto Daniele e Valentina : “Se viene da me lo mando via!” : Grande Fratello 16, crisi di gelosia per Martina Nasoni che non gradisce l’interesse di Daniele nei confronti di Valentina Nuovi triangoli nella casa del Grande Fratello. Dopo Gennaro, conteso da Mila Suarez e Erica, ora anche Daniele Dal Morosarebbe tra due fuochi. In queste settimane Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta della canzone di Irama, ha … Continue reading GF16, Martina Nasoni crisi di gelosia per il rapporto ...

GF16 - Valentina Vignali svela : 'Ivana ha avuto comportamenti intimi con Gianmarco' : Ieri sera, 29 aprile, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La trasmissione è stata ricca di colpi di scena e sorprendenti novità, tra cui l'ingresso in casa di Guendalina Canessa come nuova concorrente. L'eliminata della serata è stata invece Ivana Icardi, che prima di abbandonare la casa ha avuto modo di confrontarsi con il proprio fidanzato. La sorella di Mauro Icardi si è mostrata in atteggiamenti intimi con Gianmarco ...

GF16 - Valentina Vignali e Dal Moro potrebbero essere una nuova coppia - dubbi sui social : Valentina Vignali sta risultando uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del Grande Fratello 16. La cestista si è messa da subito in mostra per il suo carattere un po' fumantino: dalla frase infelice dei primi giorni da 'reclusa' ai vari litigi con Alberico Lemme. Ancora una volta il comportamento mostrato dalla Vignali nei confronti di Daniele Dal Moro risulta piuttosto complesso da capire. Daniele e Valentina hanno mostrato di avere un ...

GF16 - violenta lite tra Valentina Vignali e Alberico Lemme - volano parole grosse : Grande Fratello 16, volano parole grosse tra Valentina Vignali e Alberico Lemme Il farmacista Alberico Lemme è entrato ieri sera nella casa più spiata dagli italiani. E a distanza di poche ore dal suo ingresso ha già litigato con una delle inquiline. Cos’è successo? L’uomo, parlando dell’ipotetica morte dei suoi figli con gli altri concorrenti del reality, … Continue reading GF16, violenta lite tra Valentina Vignali e Alberico Lemme, ...

"Ho mangiato un muffin alla marijuana" : il GF16 censura Valentina Vignali : Prima censura durante la diretta del Grande Fratello 16 : pare che Valentina Vignali abbia raccontato un'esperienza vissuta con l'ex compagno Stefano Laudoni che la produzione avrebbe ritenuto non ...

Valentina Vignali - incidente hot al GF16 : noadsense Tra lacrime e incidenti a luci rosse, il Grande Fratello 16 continua ad offrire spunti al web: l"ultima protagonista di un "siparietto" hot è stata Valentina Vignali, che ha mostrato le grazie alle telecamere. (Clicca qui per guardare la foto)La cestista e influencer da milioni di follower ha promesso di regalare chicche interessanti sin dal suo ingresso nella Casa del GF16: la sua storia con il collega Stefano Laudoni, terminata ...

GF16 - arrivano i primi litigi : Valentina Vignali e Ambra Lombardo sotto accusa : La sedicesima edizione del Grande Fratello ha preso il via solamente lunedì, ma in queste ore stanno già arrivando i primi litigi tra coinquilini. Valentina Vignali e Ambra Lombardo sono state riprese dagli altri concorrenti per un motivo abbastanza simile. A loro volta, le due donne hanno avuto un duro sfogo in confessionale. Nelle immagini mandate in onda nel daytime di oggi, i coinquilini hanno discusso durante l’ora di pranzo. Stando al ...