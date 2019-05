Genova | in procura i poliziotti coinvolti nella carica in cui è rimasto ferito il

ilmattino

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Insi sono preentati alcuniin cui èil giornalista Origone. Almeno tre agenti del Reparto mobile...

giusmo1 : In Procura i poliziotti coinvolti nel pestaggio del giornalista di 'Repubblica' a Genova - repubblica : In Procura i poliziotti coinvolti nel pestaggio del giornalista di 'Repubblica' - elauqscap : In Procura i poliziotti responsabili del pestaggio del giornalista di 'Repubblica' -