(Di mercoledì 29 maggio 2019) La possibile cessione delcontinua a tenere banco tra i tifosi rossoblu, scettici sulle buone intenzioni del presidente Preziosi di riscattarsi e pessimisti sul tanto atteso cambio ai vertici. Eppure in queste due ultime settimanero maturati alcuni contatti per la vendita del club. L'advisor incaricato, Assietta SpA, starebbe verificando con interesse la solidità di un soggetto desideroso di rilanciare le sorti del. Preziosi apre al suo interlocutore, ma è pronto a restare L'ultimo campionato è stato molto sofferto, per voltare pagina Preziosi ha promesso una squadra competitiva, obiettivo non semplice visto che la squadra andrà rifondata con investimenti corposi. Per quanto riguarda la cessione del club, il presidente ha detto che qualcosa si sta muovendo ma anche che bisognerà aspettare qualche giorno per capire gli scenari: "Per la cessione stiamo verificando una ...

jacopodantuono : Genoa: ci sarebbe un acquirente italiano, per il nuovo tecnico sono giorni decisivi - Maxpar68 : RT @alegenoatw: Sempre lui: 'Ho un piano per il prossimo anno, per qualsiasi allenatore che arriva, per me innanzitutto e poi per i tifosi… - alegenoatw : Sempre lui: 'Ho un piano per il prossimo anno, per qualsiasi allenatore che arriva, per me innanzitutto e poi per… -