ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) FQ Magazine Lo youtuber St3pny non pagava le tasse: deve al fisco un milione di euro Si sa che tutti i nati dopo il 1980, i millenials, sono nati e spesso continuano a vivere, pensare, agire, giocando o come se stessero giocando a un videogame. C’è l’annosa disputa: i giochi elettronici violenti stimolano alla violenza? E anche quelli normali non favoriscono l’alienazione, madre di ogni devianza e follia? Lavideoludica può giocare brutti scherzi. Ne è convinta l’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, che ha deciso martedì di inserire in via ufficiale iltra le nuove forme didel mondo contemporaneo. Una malattia vera e propria, adesso inclusa nell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Per “...

Cascavel47 : Gaming disorder, l’allarme dipendenza da videogiochi: “Bambini o ragazzi che arrivano a gesti di violenza”. Ecco al… - EUNotizie : RT @Corriere: La dipendenza dai videogiochi è ufficialmente una malattia - DeugemoTwo : Gaming disorder nella lista della malattie dell'OMS: videogame brutti e cattivi? Read: -