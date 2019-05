Furto nella notte all' Ipercina di Pile | per i ladri bottino di circa 30mila euro

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'Aquila - Un altroè stato commessozona commerciale di, durante la scorsahanno preso di mira il market, i malviventi dopo aver forzato una porta laterale si sono introdotti all'interno del negozio e si sono impossessati di denaro contante per30 mila. Nel negozio era in essere un sistema di allarme ad infrarossi che i malviventi sono riusciti ad eludere Nel negozio inoltre è presente anche un sistema di video-sorveglianza, per cui i carabinieri dopo essere intervenuti hanno preso in consegna le videoregistrazioni che stanno vagliando per cercare di individuare i componenti della banda. leggi tutto

