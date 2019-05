Funerali Niki Lauda – Terminata la cerimonia | a Vienna anche Hamilton e Bottas GALLERY

Lacrime e emozione - l’ultimo saluto a Lauda : la Formula 1 si commuove ai Funerali di Niki [GALLERY] : Oggi l’ultimo saluto a Niki Lauda : il feretro è già esposto nella Cattedrale di Vienna, in tantissimi per salutare una grande leggenda E’ passata più di una settimana ormai dalla scomparsa di Niki Lauda , ma il vuoto lasciato dalla morte dell’ex pilota austriaco sarà difficile da colmare. Oggi tutti gli amici e parenti di Lauda potranno dargli l’ultimo saluto , nella Cattedrale di Santo Stefano di Vienna, dove già ...

Formula 1 - Bernie Ecclestone rinuncia ai Funerali di Lauda : “non voglio vedere Niki morto” : L’ex boss del circus ha deciso di non presenziare ai funerali di Niki Lauda, per evitare di vedere il corpo senza vita dell’ex pilota austriaco Bernie Ecclestone non parteciperà ai funerali di Niki Lauda, l’ex boss del circus ha deciso di non recarsi domani presso il Duomo di Vienna domani per una motivazione particolare, ovvero non vedere il corpo senza vita del proprio amico. LaPresse/Photo4 Intervenuto ai microfoni ...