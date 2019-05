Fulmine colpisce razzo russo durante il volo | le spettacolari immagini dell’impatto

Meteo - raro temporale in Alaska : ad Anchorage un Fulmine colpisce un aereo in volo - blackout in città [VIDEO] : Un raro temporale su Anchorage ha lasciato migliaia di persone senza elettricità per la prima volta in diversi anni. Circa 2.800 persone sono rimaste senza corrente per un’ora a Mountain View e Muldoon, quartieri sul lato est di Anchorage, dopo che un fulmine aveva colpito una linea elettrica nell’area, creando il primo blackout per la compagnia Municipal Light & Power in 15 anni. Un altro fulmine ha causato un piccolo blackout anche nel sud ...