Freedom puntata 29 maggio 2019 | anticipazioni e servizi

Freedom Oltre Il Confine prima puntata : anticipazioni 22 maggio 2019 : Freedom Oltre IL Confine prima puntata . Da mercoledì 22 maggio 2019 torna su Rete 4 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Freedom Oltre Il Confine prima puntata 22 maggio 2019 : Cenacolo Vinciano In questo mese ricorrono 500 anni dalla morte del Genio per antonomasia: Leonardo da Vinci. E la seconda stagione di Freedom parte ...

Freedom - Oltre il confine - anticipazioni puntata 22 maggio 2019 : Roberto Giacobbo torna su Rete 4 da stasera con la seconda edizione di Freedom - Oltre il confine, otto appuntamenti in onda in prima serata per proporre divulgazione storica, scientifica e archeologica. Tvblog seguirà live questo nuovo debutto.Al comando del programma Roberto Giacobbo, giornalista sempre in cerca di permessi speciali, chiavi per luoghi inaccessibili e tunnel da esplorare. La rete diretta da Sebastiano Lombardi rinnova ...