Francesca e Gennaro | quel bacio che non convince | al Gf 2019 i primi grandi dubbi

Francesca De André e Gennaro si sono baciati : Barbara d’Urso ne è sicura : Grande Fratello 16: Gennaro Lillio e Francesca De André si sono baciati sotto le coperte Finalmente la svolta che tutti aspettavano al Grande Fratello 16: Francesca De André e Gennaro Lillio si sarebbero baciati. Il condizionale è d’obbligo perché lo slancio di passione tra l’ex di Lory Del Santo e la nipote di Fabrizio De […] L'articolo Francesca De André e Gennaro si sono baciati: Barbara d’Urso ne è sicura proviene da ...

Grande Fratello 16 - Gennaro : "Francesca perdonerà il fidanzato Giorgio" : Nel corso del daytime del Grande Fratello 16 trasmesso oggi, martedì 28 maggio 2019, su Canale 5 è stato riassunto quanto accaduto nella lunga diretta di ieri sera. In particolare sono stati proposti i commenti inediti al teso faccia a faccia tra Francesca e il fidanzato Giorgio, che l'ha tradita di recente. Gennaro, sempre più vicino alla nipote di Fabrizio De Andrè, ha parlato di "scena surreale", per poi dirsi convinto che "lei lo ...

Taylor Mega e Gennaro Lillio vicini - Francesca De André gelosissima : Gennaro Lillio e Taylor Mega nuova coppia del Gf 16? Interesse reciproco L’ingresso di Taylor Mega al Grande Fratello 2019 non ha lasciato indifferente Francesca De André, nonostante abbia detto di amare tutte le donne e che non è assolutamente gelosa. I suoi occhi, però, parlano chiaro, anche la sua reazione quando Gennaro le si […] L'articolo Taylor Mega e Gennaro Lillio vicini, Francesca De André gelosissima proviene da Gossip e ...

Grande Fratello 16 - puntata 27 maggio 2019 : Serena eliminata - Gennaro primo finalista - Barbara d'Urso caccia il fidanzato di Francesca : Ecco cosa è successo nella puntata di stasera: GF16, Barbara d'Urso "non ha bisogno di fare ascolti con il tradimento di Francesca De Andrè". Daje a ride La conduttrice e il lungo e teso faccia a faccia tra la De Andrè e il suo fidanzato messo in scena in prima serata su Canale 5 solo per fini nobili, ovviamente. Grande Fratello 16, ...

GF 16 : Gennaro si dichiara a Francesca. Lei fa un’ammissione : Gennaro Lillio è innamorato di Francesca De Andrè del Grande Fratello: la confessione E’ appena iniziata una nuova puntata del GF 2019. E anche stavolta la conduttrice ha iniziato a parlare del rapporto tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Difatti i due, inutile negarlo, sono sembrati essere ben più che semplici amici. E a tal proposito Barbara d’Urso, stasera, ha voluto chiedere loro come procedesse questo loro rapporto. A quel ...

Francesca e Gennaro mai così vicini al Gf 2019 : due confessionali di fuoco : Gennaro Lillio e Francesca De André innamorati? Al Gf 2019 sempre più vicini Come facilmente preventivabile, Francesca De André e Gennaro Lillio sono sempre più vicini al Grande Fratello 2019 dopo che lei sembra aver rotto definitivamente con Giorgio a seguito del tradimento di cui ha saputo in diretta. Al momento non c’è stato alcun […] L'articolo Francesca e Gennaro mai così vicini al Gf 2019: due confessionali di fuoco proviene da ...

Grande Fratello 16 - Gennaro sussurra a Francesca : "Vorrei fare l'amore con te" : Rivelazioni bollenti nella casa del Grande Fratello 16, dove da ormai quasi cinquanta giorni sono reclusi i concorrenti del reality show, tra cui Gennaro Lilio e Francesca De André. I due si sono chiariti dopo le liti degli scorsi giorni, tanto che la figlia del cantautore Cristiano ha rivelato alla produzione in confessionale queste parole: Ieri pensavo a quanti siamo diversi, ma a volte i diversi si completano. A sua volta, il modello ...

GF 16 - Gennaro non resiste e sbotta : 'Francesca perché non mi baci in bocca?' : Questa sera andrà in onda una nuova puntata con il Grande Fratello 16. Anche i presupposti di questo appuntamento promettono davvero molto bene. Nel corso della settimana sono accadute moltissime cose, tante dinamiche che questa sera saranno affrontate e risolte. Tra queste, quella che sta tenendo maggiormente sulle spine i telespettatori, riguarda il rapporto tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Dopo la puntata di lunedì scorso, la nipote ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini : «Perché non mi dai un bacio in bocca?» : Francesca De Andrè sembra sempre più attratta da Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16, ma se da un lato lo seduce con sguardi maliziosi e carezze, dall'altro lo...