Forza Italia | Berlusconi | “Toti? Ha sentieri suoi personali Chi si allontana si condanna

Forza Italia - tutti contro tutti dopo il flop. Berlusconi a Toti : “Invisibile se va via”. L’ex pupillo : “È il partito che sparirà” : Il Caimano c’è ancora. Tutto il resto sta crollando. È una morte lenta, lentissima quella di Forza Italia. Un’implosione in cui le Europee rappresentano probabilmente il punto di non ritorno per il partito di Silvio Berlusconi. Mai il partito aveva raggiunto un risultato così basso a un’elezione importante. Nessuno si aspettava risultati esagerati, ma la soglia psicologica del dieci percento era data come probabile – se ...

Berlusconi a Toti : "Chi esce da Forza Italia si condanna all'invisibilità" : La risposta al governatore della Liguria: "Ha dei suoi sentieri personali che non porteranno da nessuna parte"

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Forzati i tempi sul Mortirolo - tanti big hanno mollato. Carapaz? Non mi è sembrato al top…” : Vincenzo Nibali ha regalato spettacolo durante la 16^ tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo e ha messo in difficoltà tutti gli altri big: solo la maglia rosa Richard Carapaz è riuscito a rientrare dopo un inseguimento e ha conservato il simbolo del primato con 1’47” di vantaggio sul siciliano che cercherà di ribaltare la situazione nelle prossime tappe di montagna che precedono la ...

Forza Italia - dopo le Europee riparte la faida. Gasparri : “Toti? Chi lo ha eletto numero 2?”. Brunetta : “E’ Già andato via” : Passato il voto delle Europee, è già ripartita la faida interna dentro Forza Italia. dopo che il partito ha perso circa due milioni di voti rispetto alle ultime Politiche, dentro il partito azzurro non mancano i malumori. Se Mara Carfagna ha rivendicato come “FI non possa essere gestita da uno staff“, con tanto di scontro interno con Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato, lo scontro più pesante è quello che ...

Costi nascosti telefonia : proposta di legge di Forza Italia - cosa dice : Costi nasCosti telefonia: proposta di legge di Forza Italia, cosa dice È di questi giorni la proposta di legge del partito Forza Italia, all’esame della Camera dei Deputati, finalizzata a fare finalmente chiarezza assoluta, sin dal principio, su tutti i Costi legati all’attivazione di un’utenza telefonica. Vediamo di seguito, più nel dettaglio, di che si tratta. Se ti interessa saperne di più sulla disdetta contratto ...

Eletti Parlamento europeo 2019 Forza Italia : voti e preferenze candidati : Eletti Parlamento europeo 2019 Forza Italia: voti e preferenze candidati La fotografia delle ultime elezioni europee ci mostra un’inversione dei rapporti di Forza all’interno dell’esecutivo, una simil-ripresa del Partito Democratico (che perde voti rispetto alle ultime nazionali ma “resiste” di fronte alla bassa affluenza), l’incremento reale di Lega e FDI e, infine, la conferma della marginalizzazione di ...

Scontro in Forza Italia - l’Opa di Meloni-Toti. Verso Pdl 2.0 : In Fdi la chiamano "la cura dimagrante" di FI, "un partito che non esiste piu', c'e' solo un vecchio leone che e' Berlusconi", la riflessione, "ora per sopravvivere deve cambiare pelle". La strategia della Meloni e' quella di lanciare un'Opa sul partito azzurro anche se chi ha aderito al suo progetto teme che voglia frenare sul nuovo contenitore. "Se si ferma ritorna subito al 4%", la tesi. Il presidente di Fratelli d'Italia ha chiamato Toti, ...

Regione Piemonte in mano a Cirio (Forza Italia) che vince e annuncia : “La Tav si farà” : Il Piemonte in mano a Cirio di Forza Italia che annuncia che la Tav si farà Alberto Cirio, 46 anni eurodeputato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Regione Piemonte. Sono stati così confermati gli exit pool della tarda serata di ieri, che indicavano chiusa l’avventura politica di Sergio Chiamparino alla guida della Regione. … Continue reading Regione Piemonte in mano a Cirio (Forza Italia) che vince e annuncia: “La Tav si ...

Boom Lega : il 17% dei voti «rubati» a M5S - il 14% all’astensione e il 10% a Forza Italia : A scrutinio ultimato il verdetto è ormai chiaro: la Lega è passata dal 17,4% delle politiche 2018 al 34,3% delle europee di ieri. Da dove arriva quel 16,9% di voti in più conquistato tra l’una e l’altra elezione? La risposta è nei flussi elettorali calcolati da Swg...

Europee - analisi dei flussi Swg : “La Lega prosciuga M5s e Forza Italia. Il 40% degli ex elettori 5 stelle si è astenuto” : Il boom della Lega alle elezioni Europee arriva soprattutto da due fonti: il Movimento 5 stelle e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini, infatti, cresce ovunque da Nord a Sud grazie ai voti sottratti agli alleati di governo e a quelli del centrodestra. Almeno secondo l’analisi dei flussi del voto realizzata da Swg che delinea un quadro in cui il Carroccio è il nuovo partito della Nazione. La Lega, infatti, guadagna 3 milioni di voti contro ...

Rinnovare tutto - Forza Italia non può più essere gestita da uno staff : E’ il caso di smentire subito la tentazione di autosufficienza che emerge dai primi commenti elettorali di Lega e Fratelli d’Italia, giustamente soddisfatti per la loro affermazione. Senza Forza Italia né Matteo Salvini né Giorgia Meloni avrebbero la garanzia di un analogo risultato alle Politiche, perché nei collegi uninominali del Sud e delle Isole una eventuale alleanza a due non basterebbe per ...

Europee - le inchieste affossano il Pd in Umbria ma non Forza Italia in Lombardia : La legalità è un flebile faro nell’urna. Mentre si votava era in carcere, perché arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano su appalti e tangenti in Lombardia. E tuttavia Pietro Tatarella, astro nascente di Forza Italia candidato alle Europee ha raccolto nella circoscrizione Nord-Ovest quasi mille voti: 465 a Milano e 981 in tutta la circoscrizione. Se si allarga il campo alla provincia di ...

Il Movimento 5 Stelle ha perso 6 milioni di voti - Forza Italia 2 - 5 : Il Movimento 5 Stelle ha perso in un anno 7 milioni di voti, Forza Italia 2.3. Le elezioni europee del 2019 ci consegnano uno scenario molto diverso da quello del 4 marzo 2018, quando alle elezioni politiche ci fu una netta affermazione del partito di Luigi Di Maio.

Boom Lega al 34% che doppia M5s - Pd secondo | Forza Italia 8 - 7% - FdI 6 - 4% | Ppe in testa in Europa : Nona proiezione Tecnè per Mediaset: la Lega allunga al 33,5%, Pd 22,1%, M5s 18,3%, Forza Italia 9%, FdI 6,1%, +Europa 3,1%