Formula 1 | oggi i funerali di Niki Lauda | la Ferrari gli dedica un tenero post sui social

Pioggia battente a Vienna per l’ultimo saluto a Niki Lauda - leggenda della Formula 1 [GALLERY] : Sotto la Pioggia di Vienna centinaia di persone si sono riunite per dare l’ultimo saluto a Niki Lauda, leggendario pilota della Formula 1: la bara è stata esposta nella cattedrale di Santo Stefano. Il tre volte iridato, imprenditore e presidente non esecutivo del team Mercedes, è morto il 20 maggio all’età di 70 anni. La messa per l’ultimo saluto si svolgerà nel primo pomeriggio. È la prima volta nella storia austriaca che ...

Formula 1 – Mercedes senza limiti - Bottas svela : “gli anni scorsi a Montecarlo avevamo difficoltà - oggi a nostro agio” : Dopo il secondo posto ottenuto nelle Fp2, Valtteri Bottas ha elogiato i miglioramenti della Mercedes: negli altri anni la macchina ha faticato a Montecarlo, ma quest’anno sembra andare tutto per il verso giusto anche nel Principato Se il buongiorno si vede dal mattino, anche questo rischia di essere un weekend molto positivo per la Mercedes. Le Fp2, corse nel giovedì di Montecarlo, hanno visto dominare la scuderia campione in carica: ...

Formula 1 – Spagna disastrosa per la Ferrari - Leclerc sincero : “dobbiamo capire - ordini di scuderia? Oggi credo che…” : Charles Leclerc commenta l’amarissimo Gp di Spagna: la Ferrari ancora una volta costretta ad inseguire, le parole del giovane monegasco del Cavallino Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da incubo per il ...

Formula 1 - Fp2 Barcellona – Vettel - spaventa la Ferrari : “oggi Mercedes migliore di noi - a volte la macchina…” : Quarto posto e pochi motivi per sorridere, Sebastian Vettel sfiduciato dopo le Fp2 di Barcellona: il tedesco ammette che la Mercedes sia apparsa più veloce della Ferrari Ancora una doppietta Mercedes nelle Fp2 di Barcellona con Bottas ed Hamilton a farla, nuovamente, da padrone. Solo un quarto posto invece per Sebastian Vettel, finito dietro al compagno di scuderia Charles Leclerc. Il tedesco è apparso alquanto sfiduciato ai microfoni di ...

Formula 1 – Verstappen di poche parole dopo le Fp2 a Barcellona : “non male oggi” : Max Verstappen breve e conciso dopo le seconde libere del Gp di Spagna: le parole dell’olandese della Red Bull Quinto tempo per Max Verstappen nella seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, che ha visto Valtteri Bottas confermarsi il più veloce dopo il miglior tempo segnato nella sessione mattutina. L’olandese della Red Bull non è stato di molte parole al termine delle Fp2, ma è apparso rilassato e ...

Senna - il mago della pioggia che morendo ha rivoluzionato la Formula 1 : Quella che lui ha trovato venticinque anni fa raggiungendo il su Dio dopo aver rivoluzionato quel mondo di folli cavalieri moderni che non lo dimenticherà mai.