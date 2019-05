Formula 1 | Louis Camilleri ricorda Niki Lauda | “sarà sempre una parte significativa della

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il CEOFerrari ha parlato alla presentazioneSF90 Stradale, omaggiandonel giorno dei suoi funerali Una leggenda1, capace di conquistare i tifosiFerrari vincendo due titoli mondiali nel corsosua avventura in rosso. AFP/LaPressenon è mai uscito dai cuori di coloro che hanno fatto crescere il Cavallino, compresi i vertici attualiscuderia che, in questo giorno triste, hanno volutorlo. Così, a marginepresentazioneSF90 Stradale,ha sottolineato: “ha impersonificato il talento, il coraggio, e rimarràunaleggendaFerrari. Vorreire un uomo straordinario, un campione, un’icona1. Ha impersonificato il talento, il coraggio, e rimarràunaleggendaFerrari. Grazie ...

nives188 : @LFacciato @lauraboldrini che è la posizione geografica a essere determinante nello sviluppo di una disciplina, non… - presidente1899 : @NandoPiscopo1 @F7derico @stetho83 @AdamSic58 Comunque non c’è bisogno di prendere per il culo la gente ... Louis p… - S_ide_nKai26 : RT @NazionalePiloti: ?? La settimana scorsa @MassaFelipe19 ha conquistato il suo primo podio in Formula E, proprio a pochi metri dallo Stadi… -