Formula 1 – Giovinazzi goleador alla Partita del Cuore | il pilota pugliese si ‘prende

Formula 1 - Vettel ammette : “buon risultato - ma non un buon fine settimana. Giovinazzi? Mi ha fatto perdere due secondi” : Il pilota della Ferrari ha parlato della gara di oggi, ammettendo che non si sarebbe aspettato il secondo posto Un secondo posto arrivato grazie alla penalizzazione inflitta a Verstappen, utile a Sebastian Vettel di guadagnare una posizione e chiudere alle spalle di Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un risultato positivo per il tedesco, sicuramente inaspettato alla vigilia: “il modo in cui è andata la gara ci ha permesso di trarre ...

Formula 1 - penalizzazione per Antonio Giovinazzi a Montecarlo : la Direzione Gara fa un favore a… Leclerc : Il driver di Martina Franca è stato retrocesso di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Hulkenberg in Q2 Non solo Pierre Gasly, anche Antonio Giovinazzi è finito sul taccuino dei cattivi della Direzione Gara del Gp di Monaco. Il collegio dei commissari infatti ha retrocesso di tre posizioni in griglia il pilota dell’Alfa Romeo Racing, che partirà diciottesimo invece che quindicesimo. Il motivo riguarda il comportamento ...

Formula 1 - Giovinazzi sicuro di sè : “in Spagna arriveranno i primi punti - mi serve un pizzico di continuità” : Il pilota italiano ha parlato in vista del Gp di Barcellona, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 I primi punti non sono ancora arrivati in campionato, ma Antonio Giovinazzi continua a lavorare duro per migliorare ed entrare stabilmente nella top ten. photo4/Lapresse L’ottava posizione in qualifica a Baku è un ottimo punto da cui ripartire, lo ha sottolineato lo stesso pilota dell’Alfa in vista della gara di domenica: ...

Formula 1 – Il Gp di Monza è salvo - tutta la gioia di Antonio Giovinazzi : “rappresenta il Paradiso! Preparate le bandiere” : tutta l’emozione di Antonio Giovinazzi dopo il rinnovo del Gp di Monza fino al 2024: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo sui social Il Gran Premo di Monza è salvo: ieri la comunicazione ufficiale dell’accordo trovato tra Aci e Liberty Media. Un importante traguardo per l’Italia, che vedrà ancora sfrecciare sul circuito brianzolo le monoposto della Formula 1 almeno fino al 2024. La comunicazione di ieri non può ...

Formula 1 – L’analisi di Giovinazzi sul suo Gp dell’Azerbaijan : “sarei potuto finire in top ten solo con una safety car” : Le prime impressioni di Antonio Giovinazzi al termine del Gp dell’Azerbaijan, il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing analizza la sua performance a Baku Il Gp dell’Azerbaijan replica lo stesso copione degli altri tre appuntamenti già andati in scena del campionato mondiale di Formula 1. Le due Mercedes sono state anche in questa occasione leader della corsa, seguite da tutte le altre monoposto in gara. Bottas ha vinto ...

Formula 1 – Giovinazzi sorridente a Baku - il pilota dell’Alfa Romeo ha le idee chiare : “dobbiamo stare lontano dai casini” : La soddisfazione di Antonio Giovinazzi al termine delle qualifiche del Gp d’Azerbaijan: le parole del pilota dell’Alfa Romeo da Baku Ottima prestazione per Antonio Giovinazzi oggi nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan: il pilota pugliese dell’Alfa Romeo ha disputato a Baku la sua prima Q3, chiudendo all’ottavo posto. Purtroppo Giovinazzi partirà più indietro in griglia, domani, perchè dovrà scontare 10 ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video prove libere : Giovinazzi penalizzato in griglia : DIRETTA FORMULA 1 Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2 Gp Azerbaigian 2019 Baku: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi 26 aprile,.

Formula 1 – Giovinazzi dimentica la Cina - Antonio fiero di correre con Raikkonen : “ecco cosa vuol dire avere Kimi come compagno” : Antonio Giovinazzi carico e motivato per il Gp di Azerbaijan: le parole del pilota pugliese dell’Alfa Romeo nella conferenza stampa di Baku E’ iniziato un nuovo weekend di gara della Formula 1: i piloti sono pronti a Baku per scendere in pista per il Gp dell’Azerbaijan, in programma domenica pomeriggio. Reduce da tre gare non proprio positive, Antonio Giovinazzi è pronto per una nuova sfida, la quarta della stagione, in ...

Formula 1 - Gp Azerbaijan – Giovinazzi cambia la centralina della sua Alfa Romeo : 10 posizioni di penalità in griglia : Antonio Giovinazzi costretto a cambiare la terza centralina montata sulla power unit Ferrari della sua Alfa Romeo C38: il pilota pugliese dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia nel Gp d’Azerbaijan Inizia con una brutta notizia il weekend di Baku per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano è stato costretto a sostituire la centralina della power unit che, dopo quella sostituita a Shangai, diventa la terza montata sulla sua ...

Formula 1 - GP Baku : terza centralina sull'Alfa - Giovinazzi penalizzato con 10 posizioni : Antonio Giovinazzi a Baku, quarto GP della stagione di F1, monterà la terza centralina sull'Alfa Romeo Racing C38, tornando così alla versione precedente come già fatto da Ferrari e Haas in Cina. Si ...

Formula 1 - Vasseur spinge Giovinazzi : “ha talento - siamo sicuri che sboccerà. Raikkonen? Grande lavoro” : Il team principal dell’Alfa Romeo Racing ha fatto il punto della situazione dopo tre Gran Premi, soffermandosi su entrambi i propri piloti La stagione è iniziata in maniera positiva per l’Alfa Romeo Racing, riuscita ad ottenere un buon bottino di punti in queste prime tre gare del Mondiale 2019 di Formula 1. Se Raikkonen ha raggiunto sempre la top ten, Giovinazzi è al momento fermo al palo, una situazione che comunque non ...

Formula 1 - Vasseur conferma la fiducia a Giovinazzi : “siamo sicuri che migliorerà - poi con Kimi come compagno…” : Il team principal dell’Alfa Romeo ha sottolineato come la scuderia abbia piena fiducia in Giovinazzi, nonostante non abbia ancora conquistato punti in classifica Zero punti in classifica, ma la fiducia del team resta intatta. Antonio Giovinazzi non ha certamente brillato nelle prime tre gare del Mondiale 2019, pur mostrando a volte sprazzi del proprio talento. Photo4/LaPresse Il team principal Vasseur continua a credere in lui, ...

Formula 1 – Giovinazzi come Leclerc - la power unit della Ferrari ‘colpisce’ ancora : qualifiche rovinose per il pilota dell’Alfa Romeo : qualifiche rovinate per Antonio Giovinazzi a causa di un problema simile a quello accusato da Charles Leclerc durante il Gp del Bahrain: ecco cos’è successo al pilota italiano qualifiche del Gp di Cina rovinose per Antonio Giovinazzi. Il pilota della Alfa Romeo Racing, dopo aver saltato le FP1 a Shanghai, ha dovuto rinunciare alla lotta con gli altri colleghi nella sessione di qualifica. A causa di un problema alla centralina, simile ...