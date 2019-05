Fontana e le processioni contro il gay pride | Pillon senza vergogna | vota la frase

espresso.repubblica

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il disgustoso post del senatore leghista sulla morte di Vittorio Zucconi, la volgarità di Bagnai, i crocifissi di Salvini, la Meloni 'gattolica, e il ministro legista della Famiglia che sostiene la manifestazione per “riparare allo scandalo e alle blasfemie del”. Leggete e bene e scegliete. Che non è facile

MonicaCirinna : In assenza di argomenti e anzichè pensare alle famiglie, Ministro #Fontana si allinea al neoconfessionalismo di Sal… - ealloradeh : RT @MonicaCirinna: In assenza di argomenti e anzichè pensare alle famiglie, Ministro #Fontana si allinea al neoconfessionalismo di Salvini.… - Vicky_DM94 : RT @MonicaCirinna: In assenza di argomenti e anzichè pensare alle famiglie, Ministro #Fontana si allinea al neoconfessionalismo di Salvini.… -