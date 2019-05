Fiumi in tutto il mondo inquinati dagli antibiotici | una ricerca inglese

I Fiumi di tutto il mondo inquinati dagli antibiotici! 300 volte superiore alla norma : A renderlo noto una ricerca dell'università di New York, presentata al meeting della Society of Environmental Toxicology and Chemistry ad Helsinki. Gli studiosi hanno analizzato le acque dei corsi d'acqua di 72 Paesi in 6 continenti e gli antibiotici sono stati trovati nel 65% dei siti monitorati. Gli scienziati hanno spedito in tutto il mondo 92 kit di prelievo, chiedendo a ricercatori locali di effettuare più campionamenti in diversi siti ...