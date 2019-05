Fiume di plastica all'ombra del Vesuvio | le immagini choc da Greenpeace

Inquinamento da plastica : uno “scenario scioccante” alla foce del Fiume Sarno [GALLERY] : Bottiglie, flaconi, bicchieri, buste, confezioni per alimenti e tanti altri contenitori e imb alla ggi in plastica usa e getta sommergono l’area marina in prossimità della foce del fiume Sarno in Campania. È quanto emerge dalle attività di ricerca e documentazione svolte da Greenpeace e Castalia nell’ambito del Tour MayDaySOS plastica . “Uno scenario scioccante con enormi quantità di rifiuti che invadono spiaggia e fondali, figlio inevitabile ...

“Sud-est asiatico? No - è il Veneto”. Il canale in secca rivela un Fiume di plastica : “È sconvolgente”. Il video di Greenpeace : “Sud-est asiatico? No, è il Veneto“. Greenpeace denuncia, attraverso un video pubblicato su Facebook, il tappeto di plastica tra le chiuse di Canalbianco, vicino a Legnago (Verona). “Una situazione insostenibile” scrive l’associazione, che invita a fermare la “follia della plastica usa e getta”. L'articolo “Sud-est asiatico? No, è il Veneto”. Il canale in secca rivela un fiume di plastica: ...