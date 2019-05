Firenze | paziente di 97 anni dona il fegato

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'Azienda sanitaria Toscana centro ha reso noto un trapianto che ha dell'eccezionale. Undi 97, venuto a mancare pochi giorni fa a, ha potutore il suoa undi 60, che si trovava da tempo nelle lunghe liste d'attesa. A, dunque, è stato possibile un trapianto davvero eccezionale, ma non raro, come racconta la stessa azienda sanitaria:È il secondo caso nell'arco di pochi mesi, il primo è accaduto a fine aprile con untore di 93, e rappresenta un primato assoluto nel panorama italiano per l'attività trapiantologica in quanto in 20ci sono stati solo altri tretori in età avanzata che hanno permesso di effettuare un trapianto.L'uomo, purtroppo, è venuto a mancare nei giorni scorsi mentre si trovava ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Nuova di. I famigliari, dopo che hanno saputo ...

