Finale Europa League – Sarri cuore… partenopeo | “dedico la vittoria ai tifosi del Napoli”

Finale Europa League – Rudiger festeggia anche da infortunato : salta - balla e picchia tutti con le stampelle [VIDEO] : Antonio Rudiger ruba la scena durante la festa per la vittoria dell’Europa League del Chelsea: il calciatore tedesco, nonostante l’infortunio, ha esultato come un pazzo con le stampelle Nella Finale di Europa League tutta inglese, il Chelsea ha sconfitto l’Arsenal per 4-1, regalando a Maurizio Sarri il suo primo trofeo europeo. Durante i festeggiamenti, i giocatori del Chelsea si sono lasciati andare all’euforia ...

Calcio - Finale Europa League 2019 : Chelsea-Arsenal 4-1. Maurizio Sarri domina il derby di Londra : Maurizio Sarri esulta nella notte di Baku: il Chelsea vince l’Europa League di Calcio battendo in finale i concittadini dell’Arsenal con un perentorio 4-1 che indica in maniera netta la formazione londinese più forte nella gara di questa sera. Accade tutto nella ripresa: l’ex Giroud spacca la gara, raddoppia Pedro, poi arriva il tris su rigore di Hazard. Iwobi accorcia, ma ancora Hazard fa scorrere i titoli di coda sulla ...

Chelsea vince Europa League : Arsenal ko 4-1 in Finale : Il Chelsea di Maurizio Sarri ha vinto l'Europa League. Nella finale di Baku i 'Blues' si sono imposti 4-1 sull'Arsenal. Succede tutto nella ripresa. Giroud sblocca il risultato al 4', Pedro raddoppia al 15' e Hazard firma il tris su rigore al 20'. Iwobi accorcia le distanze al 24', tre minuti più ta

Europa League - la Finale - Chelsea-Arsenal 4-1 : Giroud e Hazard abbattono i Gunners : Partita dominata dai blues nella ripresa. Maurizio Sarri vince il suo primo trofeo che conta ed ora deciderà sul suo futuro

Europa League - Chelsea-Arsenal 4-1 : in Finale trionfo della squadra di Sarri : Il Chelsea batte l’Arsenal 4-1 e conquista l’Europa League. È il primo trionfo europeo di Maurizio Sarri, arrivato al termine di una finale durate appena un tempo. Nella ripresa infatti i Blues hanno dominato l’altra squadra londinese affondandola con i colpi di Giroud al 49esimo, Pedro e una doppietta di Hazard. Inutile il tentativo di Iwobi di riaprire il match sul 3-0 al 69′, perché dopo tre minuti il secondo gol del ...

VIDEO Chelsea-Arsenal 4-1 - Highlights - gol e sintesi Finale Europa League. Apre Giroud - doppietta di Hazard : Maurizio Sarri porta a casa la seconda competizione continentale per squadre di club di calcio: il Chelsea annichilisce per 4-1 l’Arsenal nel derby londinese giocato a Baku nella finale di Europa League. Succede tutto nella ripresa: Apre l’ex Giroud, raddoppia Pedro, poi arriva la doppietta di Hazard inframmezzata dalla marcatura di Iwobi. Highlights Chelsea-Arsenal 4-1 IL VANTAGGIO DI Giroud #Chelsea 1:0 #Arsenal | #EuropaLeague | ...

LIVE Chelsea-Arsenal 4-1 - Finale Europa League in DIRETTA : i Blues diventano campioni d’Europa per la seconda volta nella Storia! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Finale di Europa League 2018/19 tra Chelsea ed Arsenal. È il primo derby londinese della storia in un atto conclusivo europeo. Ma non l’unico inglese: in 11 anni, dopo Manchester United-Chelsea, anche la Champions League sarà vinta da una britannica, che sia LIVErpool o Tottenham. Si gioca in Azerbaijan, a Baku, allo Baku Olympic Stadium, sede per la prima volta di una Finale europea. ...

Il Chelsea vince l’Europa League! Giroud sblocca la gara - Hazard la chiude : poker all’Arsenal in Finale : Il Chelsea supera l’Arsenal nella finale di Europa League per 4-1: Giroud, Pedro e la doppietta di Hazard stendono i Gunners e regalano il trofeo a Maurizio Sarri Settimana di grande calcio, tutta in salsa inglese. Prima la finale di Europa League, poi quella di Champions League, fra 4 grandi della Premier League. Si parte quest’oggi, a Baku, con Chelsea e Arsenal di fronte nella prima stracittadina della storia di quella che ...

LIVE Chelsea-Arsenal 4-1 - Finale Europa League in DIRETTA : doppietta di Hazard che smonta i sogni dei Gunners! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Finale di Europa League 2018/19 tra Chelsea ed Arsenal. È il primo derby londinese della storia in un atto conclusivo europeo. Ma non l’unico inglese: in 11 anni, dopo Manchester United-Chelsea, anche la Champions League sarà vinta da una britannica, che sia LIVErpool o Tottenham. Si gioca in Azerbaijan, a Baku, allo Baku Olympic Stadium, sede per la prima volta di una Finale europea. ...

LIVE Chelsea-Arsenal 2-0 - Finale Europa League in DIRETTA : arriva la solita firma di Pedro nelle finali! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Finale di Europa League 2018/19 tra Chelsea ed Arsenal. È il primo derby londinese della storia in un atto conclusivo europeo. Ma non l’unico inglese: in 11 anni, dopo Manchester United-Chelsea, anche la Champions League sarà vinta da una britannica, che sia LIVErpool o Tottenham. Si gioca in Azerbaijan, a Baku, allo Baku Olympic Stadium, sede per la prima volta di una Finale europea. ...

LIVE Chelsea-Arsenal 1-0 - Finale Europa League in DIRETTA : 11° centro di Oliver Giroud! La finale di Baku la sblocca l’ex! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della finale di Europa League 2018/19 tra Chelsea ed Arsenal. È il primo derby londinese della storia in un atto conclusivo europeo. Ma non l’unico inglese: in 11 anni, dopo Manchester United-Chelsea, anche la Champions League sarà vinta da una britannica, che sia LIVErpool o Tottenham. Si gioca in Azerbaijan, a Baku, allo Baku Olympic Stadium, sede per la prima volta di una finale europea. ...

Finale Europa League – Giroud - gol pazzesco in volo d’angelo : la rete che sblocca Chelsea-Arsenal [VIDEO] : Olivier Giroud sblocca la Finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal: il bomber francese realizza uno splendido gol di testa in tuffo Dopo un primo tempo avaro di grandi occasioni, la Finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal si sblocca nei primi minuti della ripresa. Ci pensa il grande ex di turno, Olivier Giroud che apre le marcature con uno splendido colpo di testa in ‘volo d’angelo’ che batte Petr Cech. GOAL! ...

Finale Europa League – Quanta Italia a Baku! Da Sarri all’arbitro Rocchi e una schiera di italians fra le file di Chlesea e Arsenal : Finale di Europa League tutta inglese fra Chelsea e Arsenal, ma con una nutrita presenza di Italia in campo fra manager, arbitro e tanti giocatori passati dalla Serie A La Finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal è il trionfo del calcio inglese che vede due finaliste di Premier League anche nell’ultimo atto della Champions League. In campo a Baku però, c’è anche tanta presenza Italia. Sulla panchina del Chelsea siedono ...

LIVE Chelsea-Arsenal 0-0 - Finale Europa League in DIRETTA : tanto equilibrio all’intervallo! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Finale di Europa League 2018/19 tra Chelsea ed Arsenal. È il primo derby londinese della storia in un atto conclusivo europeo. Ma non l’unico inglese: in 11 anni, dopo Manchester United-Chelsea, anche la Champions League sarà vinta da una britannica, che sia LIVErpool o Tottenham. Si gioca in Azerbaijan, a Baku, allo Baku Olympic Stadium, sede per la prima volta di una Finale europea. ...