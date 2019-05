Figc | domani il Consiglio Federale | come cambia la giustizia sportiva DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) E’ stata convocata peralle ore 11 la riunione deldella. Tra gli argomenti all’ordine del giorno il più importante è quello relativo al nuovo codice di, che sarà sottoposto all’approvazione dell’organismo prima di passare al vaglio del Coni. Il nuovo codice è stato suddiviso in due parti: la prima (dall’art. 1 all’art.43) relativa alla disciplina sostanziale (responsabilità, sanzioni e infrazioni), la seconda (dall’art.44 all’art.139) al processo sportivo. Tra le novità introdotte nella prima parte vi è la previsione di una scriminante o attenuante della responsabilità delle società nel caso in cui le stesse abbiano adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo approvato dallae il giudice ne valuti l’idoneità. Un’altra attenuante per i club è prevista ...

