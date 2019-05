Fifa 19 | nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali femminili Francia 2019!

Premier - dalla Fifa il nuovo direttore vendite dei diritti : Premier League direttore vendite diritti – Un nuovo volto sbarca in Premier League. Il campionato inglese di calcio ha nominato Josh Smith, ex direttore dei servizi televisivi per la FIFA, come nuovo direttore vendite dei diritti. Smith inizierà a lavorare nel suo nuovo ruolo a partire da ottobre, per sviluppare la strategia per i diritti […] L'articolo Premier, dalla FIFA il nuovo direttore vendite dei diritti è stato realizzato da ...