Ferrari SF90 Stradale | la supercar ibrida da 1 000 cavalli

Ferrari SF90 Stradale - 1.000 CV per la prima ibrida plug-in del Cavallino - VIDEO : La Ferrari SF90 Stradale inaugura una nuova era del Cavallino, quella dellelettrificazione. La sportiva è infatti il primo modello di serie di Maranello a montare un propulsore ibrido plug-in, una soluzione che le ha permesso non solo di diventare la Ferrari Stradale più potente della storia, ma anche di superare le 12 cilindri. Mille cavalli, 780 dei quali erogati da un V8 sovralimentato, possibili grazie alladozione di tre motori elettrici. ...

SF90 Stradale - " la Ferrari più prestazionale di sempre" : Prima di cominciare voglio ricordare un uomo straordinario: Niki Lauda. Ha impersonato il talento e il coraggio e una parte importante dellessere Ferrari. Grazie Niki, Dio ti benedica. Il ceo della Ferrari Louis Camilleri ha scelto di partire dal ricordo del tre volte campione del mondo di Formula 1, per inaugurare i lavori del grande giorno della SF90 Stradale, la prima Ferrari ibrida di serie. il primo di cinque modelli che presentiamo ...

Ferrari SF90 Stradale - svelata la prima Rossa ibrida plug-in della storia – FOTO : E venne il fatidico momento: Ferrari entra ufficialmente nell’era della propulsione ibrida e lo fa con la nuova SF90 Stradale (nome che richiama i 90 anni della Scuderia), supercar “di serie” con tecnologia plug-in hybrid – cioè con batterie ricaricabile anche dall’esterno – nonché vettura più prestazionale mai prodotta a Maranello. Si pone al vertice della gamma prodotto del Cavallino Rampante, con prezzi ancora da definire, ed è stata ...

F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari - il Mondiale è già un’utopia. Il dilemma di Maranello : insistere sulla SF90 o concentrarsi sul 2020? : E dopo la Catalogna è la volta di Montecarlo. Nel Principato, dove la prima corsa si disputò il 14 aprile del 1929 grazie allo spirito d’iniziativa di Antony Noghes (fondatore dello Automobile Club de Monaco) e la prima edizione valida per Mondiale di F1 vi fu il 21 maggio del 1950, sarà il sesto round della saga iridata e i precedenti capitoli hanno riservato ben poche soddisfazioni ai colori della Ferrari: 5-0 per la Mercedes e palla al ...

F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari e un progetto sbagliato. Problemi di telaio ed aerodinamica - SF90 concettualmente diversa dalla macchina 2018 : Un cubo di Rubik. Così è stata descritta la SF90. La nuova monoposto Ferrari, infatti, appare più come un rompicapo piuttosto che una vettura. E, quando sono piloti e tecnici ad affermarlo, significa che qualcosa non è andato per il verso giusto. Forse tutto. Come si può spiegare in maniera razionale una macchina che era nata in maniera “quasi perfetta” citando Sebastian Vettel nel corso dei test invernali e che invece ora, dopo ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA (15 maggio) : Ferrari in pista con Fuoco e Leclerc - si lavora sui difetti della SF90 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test riservati alla Formula Uno sul circuito di Barcellona. Dopo la prima giornata di ieri, che ha visto un Valtteri Bottas davvero scintillante con la sua Mercedes, sono in arrivo altre otto ore di lavoro (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00) per piloti e tecnici da sfruttare fino all’ultimo istante, dato che da questo momento rimarrà solamente l’occasione del giorno di ...

F1 - GP Spagna 2019 : Ferrari - ritorno al 2014. SF90 con lacune incolmabili. Si lotta per il 2° posto costruttori - mirino già sul 2020? : Doveva essere la stagione della riscossa, doveva essere l’anno in cui inseguire concretamente il trionfo iridato, doveva essere la volta buona per andare a caccia del trofeo. Nulla di tutto questo, il risveglio è stato traumatico per la Ferrari che ha incominciato il Mondiale F1 nel peggior modo possibile: cinque gare, cinque doppiette Mercedes, Rosse sempre abbondantemente staccate dalle Frecce d’Argento che hanno già preso il ...

Ferrari - Antonio Fuoco sulla SF90 nei test di Barcellona : Due giorni di test dopo il GP di Barcellona , con due Ferrari che resteranno in pista. Saranno quattro i piloti impegnati sulla SF90 nel test al Circuit de Barcelona-Catalunya, in programma martedì 14 ...

Formula 1 – Test Barcellona : la Ferrari ha scelto la propria line-up - sulla SF90 torna un pilota italiano : Il team di Maranello schiererà due macchine in occasione dei Test di Barcellona della prossima settimana, affidando la SF90 mercoledì anche ad Antonio Fuoco Prima il Gran Premio di Barcellona, quinto appuntamento del Mondiale, poi i Test in programma sempre sul circuito catalano il 14 e 15 maggio. Giorni intensi per le scuderie di Formula 1, che potranno sviluppare ulteriori componenti per le proprie monoposto in occasione della sessione ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari e l’allergia alle mescole C4. SF90 - una “Principessa capricciosa” : Lunedì di bilanci e lunedì di amarezza: è un po’ questo il quadro in Ferrari dopo il quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno. L’ennesima occasione per rilanciare le quotazioni del Cavallino Rampante non è stata colta. La Mercedes si è dimostrata superiore in ogni sfaccettatura (tecnica ed umana). Alla Rossa non resta che leccarsi le ferite e provare a capire cosa fare in vista dell’appuntamento a Barcellona, fissato tra ...

Formula 1 - Binotto : 'A Baku primi aggiornamenti su sviluppo Ferrari SF90' : È veramente una pista unica senza eguali nel mondo. La regola è piuttosto semplice: mai perdere la concentrazione, perché al primo errore ti ritrovi contro il muro. La pista di Baku è impegnativa, ma ...