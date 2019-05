Ferrari al debutto con l’auto ibrida | nasce la SF90 Stradale

Formula 1 - Mick Schumacher al debutto sulla Ferrari : 'Mi sono sentito a casa' : Esordio brillante per Mick Schumacher alla guida della Ferrari: nei test di Sakhir, in Bahrain, il giovane pilota tedesco ha ottenuto il secondo tempo alle spalle di Max Verstappen . "Mi sono ...

F1 - Test Bahrein 2019 : risultati mattina 2 aprile. Haas al comando con Grosjean - debutto per Mick Schumacher con la Ferrari : Nel giorno dell’esordio di Mick Schumacher con la Ferrari e del ritorno in Formula 1 di Fernando Alonso, è il francese Romain Grosjean a stabilire il miglior tempo nella mattina della prima giornata di Test in Bahrein. Il pilota della Haas ha stabilito il crono di 1:30.982, precedendo la Toro Rosso di Alexander Albon (1:31.089) e la Red Bull di Max Verstappen (1:31.319). Quarta posizione per lo spagnolo Carlos Sainz con la McLaren ...

F1 - il debutto di Mick Schumacher sulla Ferrari : Prima volta ufficiale su una Ferrari per Mick Schumacher. Il 20enne pilota tedesco, figlio di Michael sette volte campione del mondo, è sceso in pista in occasione della prima giornata di test sul circuito del Bahrain. Mick, da quest'anno membro della Ferrari Academy, corre il Mondiale di Formula 2 con il team Prema.