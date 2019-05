Fca-Renault | al prezzo di tre Ronaldo Elkann si compra il gruppo francese

Nissan : la fusione Fca-Renault “può essere un’opportunità” : La proposta di fusione tra Fca e Renault potrebbe presentare delle «opportunità, ma le voglio valutare da vicino e dal punto di vista di Nissan». È il commento dell’amministratore delegato della casa giapponese Hiroito Saikawa, intercettato dai cronisti mentre andava all’incontro con il capo di Renault Jean-Dominique Senard, che è volato a Tokyo pe...

Blutec : Cisl - 'fusione Fca-Renault opportunità per Termini Imerese' : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Siamo consapevoli del fatto che la fusione tra Fca e Renault può rappresentare per il polo industriale di Termini Imerese una grande opportunità. E' chiaro che bisogna entrare nel merito per capire i contorni dell'operazione e le possibili ricadute per i lavoratori Bl

Fca-Renault - Francesi in missione a Tokyo - ma la Nissan resta prudente : Un sostanziale nulla di fatto: è così che si è concluso il vertice dei massimi dirigenti dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, convocato per discutere la proposta di fusione presentata dal gruppo FCA alla Casa automobilistica francese. Il progetto di aggregazione è stato esaminato, ma i giapponesi, di fronte alla rassicurazioni dei manager della Renault, non solo non hanno rotto gli indugi sul loro coinvolgimento ma, secondo quanto ...

Nissan apre a Fca-Renault. Senard in missione a Tokyo : La fusione fra Fca e Renault potrebbe presentare delle «opportunità, ma voglio valutarla più da vicino dal punto di vista di Nissan»: Lo afferma - riporta l'agenzia Bloomberg - l'amministratore delegato della casa giapponese, Hiroto Saikawa. I dirigenti di Renault a Tokyo per convincere i partner...

Fca-RENAULT/ I veri obiettivi di un compromesso al ribasso : La fusione tra Fca e Renault non è la miglior soluzione possibile per i due gruppi. Che però sembrano avere un interesse comune

Fusione Fca-Renault al vaglio di Nissan : 8.47 L'ipotesi di Fusione Fca-Renault viene esaminata da Nissan per valutarne "le opportunità" anche per la casa automobilistica giapponese,che comunque non è nella posizione di bloccarla. A tal fine il presidente di Renault,Senard, è volato a Tokyo, per partecipare alla riunione del Board che si occupa della supervisione dell'alleanza fra Renault, Nissan e Mitsubishi. Intanto,il gruppo Fca dopo la proposta di Fusione con Renault conferma che ...

Fusione Fca-Renault - Elkann prova a rassicurare Nissan : Nomi in codice, località segrete, riservatezza assoluta. Un armamentario da agenti segreti più che da capitani d’industria. Il piano per la Fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Renault, che potrebbe cambiare il panorama mondiale dell’industria dell’auto, è stato messo a punto in una serie di incontri segreti nelle residenze private del president...

Fca-Renault - La Borsa e il consolidamento : dal 2014 Fca ha guadagnato fino al 200% : La proposta di fusione presentata dalla FCA alla Renault ha rappresentato solo l'ultimo esempio di quanto in Borsa possa valere il cosiddetto "appeal speculativo. Un appeal che nel caso del gruppo italo-americano ha rappresentato il propellente primario per spingere al rialzo le azioni di una società che fino a pochi mesi fa non poteva contare su ulteriore fattore di attrazione per gli investitori: i dividendi. Proprio per questo ...

Fca - il ruolo di Manley e PalmerGli artefici delle nozze con Renault : Mentre il titolo in borsa tira il fiato, gli analisti italiani iniziano a incensare la proposta fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo Renault, tanto più se come sembra possibile si estendesse anche a Nissan (una volta risolto l’annoso problema del 57% del produttore giapponese che Renault ancora non controlla) e Mitsubishi (in cui Nissan ha una partecipazione del 34%), ipotesi che farebbe salire i volumi di vendite, in ...

Fca-Renault : come sarà l’intesa su marchi - piattaforme e hi-tech. Pressing di Elkann su Nissan : Con il via libera alle complesse procedure per avviare la fusione tra Fca e il gruppo Renault inizia un processo di integrale revisione della geografia dell’industria dell’automobile con prospettive di dominio planetario qualora si arrivasse a una triplice intesa coinvolgendo anche l’intera Alleanza Renault Nissan Mitsubishi...

Fca-Renault : i vantaggi dell'intesa tra marchi - piattaforme e hi-tech. Ed Elkann «chiama» Nissan e Mitsubishi : Con il via libera alle complesse procedure per avviare la fusione tra Fca e il gruppo Renault inizia un processo di integrale revisione della geografia dell'industria dell'automobile con prospettive di dominio planetario qualora si arrivasse a una triplice intesa coinvolgendo anche l'intera Alleanza Renault Nissan Mitsubishi...

Fca-Renault - Elkann : la fusione offre benefici anche a Nissan e Mitsubishi : John Elkann lancia un segnale alla Nissan e alla Mitsubishi per convincerle della validità del progetto di fusione presentato ieri alla Renault. In una dichiarazione inviata al quotidiano finanziario giapponese Nikkei, il presidente della Fiat Chrysler ha, infatti, messo in chiaro come la proposta di aggregazione non riguardi solo la Casa di Boulogne-Billancourt ma anche i due partner giapponesi.Vantaggi per tutti. La proposta è per ora ...

Motori – Fusione Fca-Renault : Nissan chiede ragguagli al partner francese : Fusione FCA-Renault: cosa faranno Nissan e Mitsubishi? i pareri degli analisti e degli economisti sono discordanti il Presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, è partito oggi alla volta della città di Yokohama per presenziare alla riunione prevista per mercoledì mattina presso il quartier generale della Nissan. Senard appena arrivato in Giappone a dichiarato alla TV nazionale di essere pronto a discutere gli sviluppi della proposta FCA con ...