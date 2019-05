Facebook lancia la funzione Film per avere informazioni sugli spettacoli e comprare

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Da mercoledì 29 maggio, in Italia, è disponibile sula: giàta in Usa, Regno Unito e Canada, consente di visualizzare tutti glicinematografici nelle vicinanze e condividere l’esperienza via social. Per provare la funzionalità bisogna accedere al menu generale e selezionare l’icona con l’immagine di una bobina cinematografica. A quel punto appariranno due sezioni:, con l’elenco degliin programmazione, la descrizione, il trailer e lesu cast e regista, e Cinema, con la lista delle sale, gli orari deglie i link per acquistare il biglietto online. Una volta selezionatie sala, i biglietti potranno essere acquistati direttamente sul sito del cinema – là dove disponibile l’ecommerce – sul quale verrà effettuato il pagamento e completata l’operazione. Per le persone che faranno invece like ...

