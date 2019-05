Facebook Film cos' è e come si usa la nuova funzione di Facebook

Facebook lancia la funzione Film per avere informazioni sugli spettacoli e comprare biglietti : Da mercoledì 29 maggio, in Italia, è disponibile su Facebook la funzione Film: già lanciata in Usa, Regno Unito e Canada, consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze e condividere l’esperienza via social. Per provare la funzionalità bisogna accedere al menu generale e selezionare l’icona con l’immagine di una bobina cinematografica. A quel punto appariranno due sezioni: Film, con l’elenco degli spettacoli in ...

Facebook lancia la funzione Film per avere informazioni sui film e comprare biglietti : Da mercoledì 29 maggio, in Italia, è disponibile su Facebook la funzione film: già lanciata in Usa, Regno Unito e Canada, consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze e condividere l’esperienza via social. Per provare la funzionalità bisogna accedere al menu generale e selezionare l’icona con l’immagine di una bobina cinematografica. A quel punto appariranno due sezioni: film, con l’elenco degli spettacoli in ...

Facebook Film arriva in Italia - anche il cinema diventa un’esperienza social : A partire da oggi, Facebook rende disponibile in Italia Film, una nuova funzionalità dedicata a tutti gli amanti del cinema per rendere questa passione ancora più social. Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e più recentemente nel Regno Unito e in Canada, Film consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze, ovunque ci si trovi, e di condividere quest’esperienza con i propri amici grazie ai molti contenuti ...

Modena - a 200 all'ora si filmano su Facebook | Muoiono poco dopo in uno schianto : Due ragazzi sono morti sull'A1 tra Modena Nord e Modena Sud, mentre andavano a una festa di musica techno. "Stiamo andando a Rovigo, ragazzi,siamo solo ai 200... , fai vedere a quanto andiamo"

«Stiamo andando a 200 all'ora» - si filmano su Facebook : poco dopo muoiono in uno schianto sull'A1 : Gli ultimi istanti di vita immortalati in un video. Due ragazzi si riprendono mentre viaggiano sull'A1 a 200 chilometri all'ora. poco dopo la Bmw si schianta contro il newjersey e i due...