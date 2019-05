Facebook entra nel mondo del cinema | anche in Italia

Le entrate di Facebook nel primo trimestre del 2019 hanno superato le aspettative - ma i profitti sono diminuiti a causa di un’indagine sulla violazione delle leggi sulla privacy : I risultati del primo trimestre del 2019 pubblicati da Facebook mostrano come la società di Mark Zuckerberg in questo periodo abbia superato le stime degli analisti, aumentando del 26 per cento le entrate totali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: