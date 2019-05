Fa il suo debutto la nuova BMW serie 1 | la musica è cambiata + Galleria

Il figlio di Chester Bennington è pronto al suo debutto live - con lui anche il figlio di Robert Trujillo per lo Strange 80s : Nel mese di febbraio il figlio di Chester Bennington si era unito ai Grey Daze, storica band nella quale suo padre militò dal 1993 al 1998, per registrare alcuni vecchi brani. L'1 giugno Jaime Bennington, questo il nome del 22enne figlio d'arte, parteciperà all'evento "Strange 80s", un concerto benefico al quale parteciperanno artisti emergenti della scena rock internazionale ma anche mostri sacri degli ultimi 20 anni, come Jess Hughes ...

Mengoni - debutto sold out a Torino per il suo 'Atlantico Tour' : La conclusione è affidata sempre a un monologo di Mengoni-Scotti, nel quale il cantante invita a riflettere sui titoli forti dei giornali di tutto il mondo che compaiono sugli schermi. Si riparte con ...

La Nissan GT-R 50th Anniversary Edition al suo debutto oltreoceano : Nissan GT-R 50th Anniversary Edition debutta a New York Nissan attinge ai 50 di esperienza maturata da GT-R nelle corse per raggiungere nuove vette di prestazioni Solo pochi veicoli al mondo sono immediatamente riconoscibili con le sole tre lettere del loro nome e solo pochi veicoli al mondo sono in grado di suscitare emozioni con la semplice pronuncia di una triade di consonanti. GT-R: una sequenza di lettere che, per gli appassionati ...