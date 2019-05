F1 | oggi l’ultimo saluto Niki Lauda | i funerali dell’ex pilota austriaco si terranno

Pioggia battente a Vienna per l’ultimo saluto a Niki Lauda - leggenda della Formula 1 [GALLERY] : Sotto la Pioggia di Vienna centinaia di persone si sono riunite per dare l’ultimo saluto a Niki Lauda, leggendario pilota della Formula 1: la bara è stata esposta nella cattedrale di Santo Stefano. Il tre volte iridato, imprenditore e presidente non esecutivo del team Mercedes, è morto il 20 maggio all’età di 70 anni. La messa per l’ultimo saluto si svolgerà nel primo pomeriggio. È la prima volta nella storia austriaca che ...