Euro 2020 | qualificazioni | Grecia-Italia in tv l' 8 giugno su Rai 1

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Europeo 2020 : Mancini convoca 33 azzurri per le qualificazioni - torna Belotti : La Nazionale di Roberto Mancini torna nuovamente in campo. Il commissario tecnico ha selezionato 33 uomini pronti a indossare la maglia azzurra nella sfide dell'8 e del 11 giugno ad Atene e allo Juventus Stadium. Tra i convocati spunta anche il nome dell'attaccante torinese Belotti, assente dallo scorso settembre. Non mancano le sorprese, come il portiere Mirante che sostituirà l'infortunato Donnarumma. Ma soprattutto, l'assente nelle ...

Azzurri verso Euro 2020 - torna Belotti non Balotelli : La prende larga, Roberto Mancini, la curva delle convocazioni che porta al doppio impegno di giugno della nazionale per le qualificazioni all'Europeo 2020. Il ct, come peraltro atteso, ha esteso la lista a ben 33 giocatori, riservandosi poi di agire in base alla condizioni fisiche e alle esigenze del momento. La lista dei convocati per la Grecia (sabato 8 giugno ad Atene) e la Bosnia Erzegovina (martedi' 11 allo Stadium di Torino) comprende ...

Italia verso Euro 2020 : Mancini convoca 33 azzurri per Grecia e Bosnia : Italia verso Euro 2020. Sono 33 i calciatori convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le convocazioni di Mancini per le sfide contro Grecia e Bosnia - si rivede Andrea Belotti : Dopo la conclusione del campionato di Serie A, resta un ultimo appuntamento prima di dichiarare ufficialmente conclusa la stagione calcistica 2018-2019. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha infatti comunicato le convocazioni in vista delle due partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per il terzo e quarto turno del girone di qualificazione all’Europeo 2020. Gli azzurri scenderanno in campo ad Atene sabato 8 giungo e martedì ...

Euro 2020 – Qualificazioni : lunedì la lista dei convocati di Mancini : Roberto Mancini ufficializzerà lunedì la lista dei convocati azzurri per le Qualificazioni agli Europei 2020 In vista delle partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per il terzo e quarto turno delle Qualificazioni agli Europei del 2020, il ct azzurro Roberto Mancini renderà nota la lista dei convocati lunedì 27 maggio. Il gruppo azzurro si radunerà presso il centro tecnico federale di Coverciano entro le ore 12 di sabato 1° ...