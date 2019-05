Escherichia Coli nella tisana L' Angelica Ventre piatto cold Ritirati 4 lotti

Escherichia Coli nel mare di Sestri Levante : divieto di balneazione in tutta la Baia delle Favole : Un brutto inizio di stagione si preannuncia per il mare ligure, infatti è stato emesso il divieto di balneazione in tutta la Baia delle Favole a Sestri Levante. I prelievi effettuati dall’Arpal hanno evidenziato un superamento dei valori dell’Escherichia coli nell’intero specchio acqueo della Baia di ponente. Il sindaco Valentina Ghio ha emesso oggi l’ordinanza di divieto di balneazione tra piazzetta Zolezzi ed il molo ...