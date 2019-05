Erica | i genitori immigrati e la foto di laurea nel campo di fragole | “Come me ce la

fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2019)Alfaro, 29 anni e già un figlio di 13, qualche giorno fa si èta in psicologia in California. Ai suoidal Messico ha chiesto di posare con lei in quei campi dove per decenni hanno lavorato per garantirle un futuro: “Voglio incoraggiare gli studenti, come me ce la potete fare”.

