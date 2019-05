TelevideoRai101 : Enna, schiaffi in asilo:maestra sospesa - zazoomblog : Enna: schiaffi, spinte e maltrattamenti ai bambini dell’asilo. Sospesa una maestra - Ilarioforjuve : RT @Ilarioforjuve: Non devono sospenderla ma radiarla da tutte le scuole. Vergogna, odio chi approfitta della debolezza dei bambini. Viglia… -

Unadi 60 anni è statadall'insegnamento per due mesi per maltrattamenti nei confronti di bambini di età tra i 5 e i 6 anni. Le contestazioni riguardano spinte,e strattonamenti nei confronti dei piccoli, documentati in unpubblico di Nicosia, nell'Ennese. Le indagini sono partite a marzo scorso dopo alcune segnalazioni che hanno trovato conferma.(Di mercoledì 29 maggio 2019)