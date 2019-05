Emanuele Filiberto di Savoia ricoverato in ospedale per tumore al setto nasale | “Mi

Emanuele Filiberto di Savoia operato : "Sto bene - ora qualche giorno di riposo" : "Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni... Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto qualche anno fa... e che non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso!". Così Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato via social il suo ritorno in ospedale per un'operazione non meglio specificata. prosegui la letturaEmanuele Filiberto di Savoia operato: "Sto bene, ora qualche giorno di riposo" ...

Emanuele Filiberto smentisce le voci sulla relazione con Laeticia Hallyday : Emanuele Filiberto è stato ospite del programma televisivo Live-Non è la d'Urso e ha smentito tutte le notizie che ci sono state in merito alla possibile creazione di un nuovo partito monarchico. Il ...

Live non è la d'Urso - Emanuele Filiberto vuota il sacco : quella storiaccia di corna : 'Questa storia del partito monarchico è stata inventata'. Emanuele Filiberto , dopo anni di assenza dal piccolo schermo torna in tv a Live - Non è la d'Urso , e smentisce totalmente l'intenzione di ...

Emanuele Filiberto : “Mi vedo con la vedova di Johnny Hallyday perché…” : Dopo quattro anni di assenza dal piccolo schermo, il principe Emanuele Filiberto di Savoia è tornato in tv ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso dove ha raccontato la sua verità sui rumors che parlano di un suo presunto tradimento. Da qualche tempo infatti, i gossip parlano di una sua relazione con la vedova Laeticia Hallyday, ai danni di Clotilde Courau, sua moglie dal 2003 e dalla quale ha avuto due ...

