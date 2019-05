El Chapo | no del giudice a più acqua e esercizi fisici | “Rischio che sia piano per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Niente bottigliette d’, niente tappi per le orecchie, niente. Il rischio che Joaquin Guzman, da tutti conosciuto come El, possa evadere è troppo alto e quindi l’isolamento durissimo nel supercarcere deve continuare. A deciderlo è stato ildistrettuale di Manhattan che ha accolto i timori della Procura secondo la quale la lista dei desiderata avanzata dai legali delsia parte di unper la fuga dal Metropolitan Correction Center di Lower Manhattan, istituto blindatissimo di New York. Guzman, 61 anni, ex signore della droga, ancora oggi per molti è il boss del cartello messicano di Sinaloa. Elda due anni e mezzo vive nel più duro isolamento: una cella angusta, scarsissima luce, un letto di cemento e nessun contatto col mondo esterno se non alcune chiamate rigorosamente filtrate e sotto controllo. Nessun telefono personale o ...

