E’ italiano ed è il più giovane e miglior cardiochirurgo di Londra In Italia sarebbe

Aborto - 1 italiano su 3 chiede più diritti per le donne e l’applicazione della legge 194 : Un sondaggio, condotto da Swg per conto dell'Associazione Luca Coscioni, fotografa la posizione degli italiani sulla legge sull'Aborto. Il 31% ritiene che vada modificata, per garantire che venga applicata in tutti i casi. Il 68% dei ginecologi è obiettore di coscienza: il diritto all'Interruzione volontaria di gravidanza è fortemente minato.Continua a leggere

Plastiche monouso - ok da Consiglio Ue : divieto dal 2021. Un italiano su 4 le ha già bandite. Norme più severe su imballaggi : Il Consiglio dell’Unione Europea ha dato l’ok alla direttiva che vieta dal 2021 oggetti in plastica monouso come piatti, posate e cannucce. Tra gli altri prodotti banditi anche i palloncini e i cotton-fioc. Gli Stati membri si sono inoltre impegnati a raggiungere la raccolta delle bottiglie di plastica del 90 per cento entro il 2029 e le bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25 per cento entro il ...

Campionati Mondiali di Strongman – L’uomo più forte al mondo è italiano : strepitoso Luca Ripamonti! : L’uomo più forte al mondo è italiano! Luca Ripamonti ha vinto l’ambito titolo nei Campionati Mondiali di Strongman a Singapore Per la prima volta nella storia è italiano l’uomo più forte del mondo. Il suo nome è Luca Ripamonti, ex bodybuilder ed ex powerlifter, ed ha vinto l’ambito titolo agli appena conclusi Campionati Mondiali di Strongman, organizzati a Singapore dalla WASF, la World Amateur Strongman ...

Luciano Moggi - la più grande soddisfazione per il calcio italiano : che ammucchiata per le Coppe : All' Allianz non si è vista una grande Juve, piuttosto un buon Torino, pieno di motivazioni e spinto dalle celebrazioni del 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga dove perse la vita il grande Torino. Qualcuno a quel tempo scrisse: «Un grande tonfo, poi il silenzio della morte». Siamo vicin

Europee - tra le 10 proposte più votate su WeEuropeans anche quella di un italiano : “No a poltrone per chi commette reati” : “Chi commette reati non deve ricoprire incarichi pubblici, né candidarsi alle elezioni”. È di un italiano, Alessandro, di 23 anni, una delle dieci proposte più votate dai cittadini di 27 Paesi dell’Unione europea (è stato escluso il Regno Unito che sta portando avanti il processo di uscita dall’Ue) sulla piattaforma WeEuropeans.eu, un’iniziativa organizzata da Make.Org e Civico Europa. I dieci punti emersi dalla ...

Box office Italia 26 aprile 2019 : Ma Cosa ci dice il cervello è il film italiano più visto anche nella seconda settimana : Box office Italia 26 aprile 2019: Ma Cosa ci dice il cervello rimane il primo film Italiano al cinema Dopo aver incassato €643.301 all’uscita e € 1.119.696 nel primo weekend, Ma Cosa ci dice il cervello è il film Italiano più visto per la seconda settimana consecutiva, grazie a un altro € 1.231.000 ...

Box office Italia 26 aprile 2019 : Ma Cosa ci dice il cervello è il film italiano più visto anche nella seconda settimana : Box office Italia 26 aprile 2019: Ma Cosa ci dice il cervello rimane il primo film Italiano al cinema Dopo aver incassato €643.301 all’uscita e € 1.119.696 nel primo weekend, Ma Cosa ci dice il cervello è il film Italiano più visto per la seconda settimana consecutiva, grazie a un altro € 1.231.000 ...

Viterbo - i post del consigliere di Casapound Francesco Chiricozzi : “Lo straniero stupra di più dell’italiano” : “W Hitler“, citazioni di Mao-Tse-Tung, “fuck the pope” e minacce per chi è a favore dello Ius Soli. Questo il profilo di Francesco Chiricozzi, ventenne consigliere comunale di Casapound a Vallerano (Viterbo), arrestato insieme a un militante della formazione di estrema destra con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Un tema sul quale Chiricozzi il 25 ottobre 2018 aveva pubblicato su Instagram un vecchio ...

Calcio italiano - cinque motivi per cui le nostre squadre non vincono più : di Nicola Melzani E sono nove. Nove anni che il Calcio italiano non vince nulla a livello internazionale. Nessuna Europa League, nessuna Champions, nessun Europeo, nessun Mondiale, nemmeno ci qualifichiamo più per un Mondiale. Da nove anni bacheca vuota, nada de nada, “zero tituli”, come diceva un tale. Perché un Calcio come il nostro, che ha vinto quattro Mondiali, dodici Champions, più altre coppe e coppette, non vince più? A mio parere ...

Atletica - Eyob Faniel scatenato : 1h00 : 53 nella Mezza Maratona di Padova - italiano più veloce dal 2002! Bene Sara Dossena : Eyob Faniel si è letteralmente scatenato alla Mezza Maratona di Padova e ha terminato la prova con il tempo di 1h00:53 diventando così il quinto italiano di tutti i tempi sulla distanza. Il 26enne è stato semplicemente strepitoso lungo i 21,097 km della città veneta e ha stampato il miglior crono di un azzurro negli ultimi 17 anni, l’allievo di Ruggero Pertile si è migliorato di un minuto e mezzo rispetto al suo personale datato 2018 ...

Le confessioni di un gigolò italiano : “La più anziana? Un’arzilla 83enne. Non sono mai stato con donne brutte” : La scorsa notte in diretta su Rai Radio2, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio con il loro programma “I Lunatici“, che raccoglie i racconti di tutti quelli che vivono la notte tra lavoro o insonnia, hanno ascoltato e trasmesso in diretta la testimonianza di Antonio. Il ragazzo aveva una storia decisamente particolare da raccontare: “Stavo in macchina, ho sentito un ragazzo raccontare la sua esperienza con una donna più grande. ...

C'è chi sostiene che più di metà del Pil italiano è prodotto in sole 3 regioni : Si legge infatti che 'l'incidenza dell'economia non osservata è molto alta nel Mezzogiorno, 19% del valore aggiunto,, sopra alla media nel Centro, 14,2%, e inferiore nel Nord-est, 11,9%, e nel Nord-...

Fognini nella storia : è l’italiano ad aver incassato di più in premi : Fabio Fognini è nella storia. Il numero 1 del tennis italiano, vincendo il torneo di Montecarlo, è diventato il primo azzurro a trionfare nella finale di un Masters 1000. L’ultimo italiano vittorioso sulla terra rossa monegasca fu Nicola Pietrangeli nel 1968, mentre l’ultimo finalista del torneo era stato l’allenatore di Fognini, Corrado Barazzutti, nel 1977. […] L'articolo Fognini nella storia: è l’italiano ad aver ...

Carbonaro - colto - evangelico. Ecco il Bonaparte più italiano : C'è un dipinto di Jean-Baptiste Wicar, artista neoclassico allievo di David, in cui sono ritratti Luigi Bonaparte e il figlio giovinetto Napoleone Luigi. È un ritratto molto bello e intenso, pieno di ...