Dorothea Wierer | “Adoro il ciclismo ed è il mio allenamento preferito Al Giro faccio il

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La 17esima tappa deld’Italia arriva ad Anterselva, in uno degli scenari più belli di tutte le Dolomiti. Nella località altoatesina, tuttavia, è il biathlon a farla da padrone con la sua cittadina numero uno,, ad esserne una notevole testimonianza. La fuoriclasse azzurra, tuttavia, ha un rapporto speciale con il, come ha raccontato in un’intervista a Tuttosport. “Uso sia la bici da corsa, sia la mountain bike, ma preferisco allenarmi su strada dove, in una occasione, ho toccato anche i 150 chilometri di percorso in” spiega. “Non sono molto brava in discesa, dato che mi fa paura – prosegue – Non so davvero come facciano i professionisti, soprattutto sul bagnato”. Tantosui pedali, dunque. Anche se non è tutto rose e fiori. “Il momento più complicato è l’inizio della ...

