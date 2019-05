DOPO LE EUROPEE Il bivio di Salvini | addio a M5s o procedura di infrazione

Lega piglia tutto - DOPO i risultati delle europee - Roma potrebbe passare sotto il suo controllo : Le europee mostrano una Lega forte su quasi tutta la nazione, il carroccio è pronto a conquistare anche Roma La Lega non intende interrompere la propria avanzata al voto nazionale di Elezioni Politiche ed europee, e punta ad ottenere il primato anche lontano dal suo storico bacino elettorale delle regioni del Nord. Matteo Salvini oggi li … Continue reading Lega piglia tutto, dopo i risultati delle europee, Roma potrebbe passare sotto il ...

Forza Italia - DOPO le Europee riparte la faida. Gasparri : “Toti? Chi lo ha eletto numero 2?”. Brunetta : “E’ Già andato via” : Passato il voto delle Europee, è già ripartita la faida interna dentro Forza Italia. dopo che il partito ha perso circa due milioni di voti rispetto alle ultime Politiche, dentro il partito azzurro non mancano i malumori. Se Mara Carfagna ha rivendicato come “FI non possa essere gestita da uno staff“, con tanto di scontro interno con Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato, lo scontro più pesante è quello che ...

Pensioni ultima ora : elezioni europee 2019 - le proposte DOPO il voto : Pensioni ultima ora: elezioni europee 2019, le proposte dopo il voto Pensioni ultima ora: quali saranno le conseguenze del voto europeo sul sistema previdenziale italiano? Nessuna. O almeno nulla di immediato considerato che l’elezione di rappresentanti italiani e di ogni Paese al Parlamento Europeo non ha alcuna diretta e stretta correlazione col tema Pensioni. Pensioni ultima ora, conseguenze del voto La grande vittoria della ...

I diktat di Salvini DOPO le europee : flat tax da 30 miliardi e Rixi blindato : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...

Matteo Salvini DOPO le europee : "La priorità è abbassare le tasse. Flat tax costa 30 miliardi" : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...

Grande Fratello mai così in alto - Barbara D'Urso trionfa DOPO le Europee : share - cifre eccezionali : Mai così in alto. Il Grande Fratello di Barbara D'Urso, complice anche il caso Francesca De Andrè, raggiunge picchi di share che in questa stagione non aveva mai visto: nella puntata di lunedì 27 maggio, in onda su Canale 5, il reality ha raggranellato davanti al piccolo schermo il 22,4% share, pari

M5s - Primo Di Nicola si dimette da vicepresidente del gruppo al Senato : “DOPO EUROPEE decisione necessaria” : Primo Di Nicola si è dimesso da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato. Lo annuncia il Senatore M5s in un post su Facebook. “Una decisione che ritengo necessaria – scrive il giornalista e Senatore – non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che ...

DOPO LE EUROPEE/ I dossier economici pronti a far scontrare Salvini con M5s e Ue : Matteo Salvini ha vinto soprattutto nelle zone produttive del Nord. Importante saranno quindi i dossier economici che dovrà affrontare

I malumori nel M5s DOPO la sconfitta delle Europee : C'è chi parla di uno 'shock', chi addirittura di una Waterloo e c'è anche chi non si aspettava un risultato buono ma non così tanto deludente. Dopo la sconfitta alle Europee il malumore non manca di serpeggiare fra le fila di M5s. C'è un fronte dello scontento che arriva da tutte le parti, si apprende, e che punta il dito anche sulle scelte della comunicazione che, al netto di alcuni cambiamenti recenti durante la campagna elettorale, hanno ...

Merletti (Rete imprese) : "DOPO EUROPEE mettere cose da fare in fila e iniziare a farle" : Roma, 27 mag. (Labitalia) - "Io credo che sia arrivato il momento in questo Paese di mettere in fi[...]

Silvio Berlusconi - l'appello di Mara Carfagna DOPO le Europee : "Serve una squadra alla sua altezza" : Tanto Matteo Salvini quanto Giorgia Meloni hanno più di un motivo per esultare dopo i risultati ottenuti alle elezioni Europee. Ma sulle loro tentazioni di "autosufficienza", la vicepresidente della Camera Mara Carfagna nel suo blog sull'Huffington post lancia un chiaro avvertimento: "Senza Forza It

Silvio Berlusconi rompe il silenzio DOPO le Europee : ringrazia gli elettori - cannonata a Giovanni Toti : Un risultato tutt'altro che esaltante, per Forza Italia, che alle elezioni Europee prende l'8,78 per cento. Poco, troppo poco. Certo, gli azzurri non spariscono ma il consenso continua a calare a velocità-record. Nel corso della giornata le durissime accuse di Giovanni Toti alla classe dirigente del

Matteo Salvini - DOPO il trionfo alle Europee arriva la minaccia della Commissione Ue : procedura di infrazione : La famigerata "letterina". La aveva evocata Matteo Salvini nella conferenza stampa di questa mattina, in cui ha commentato il trionfo della Lega alle Elezioni Europee. "Io non ho voglia di sfidare nessuno, vogliamo costruire un’Europa fondata sui diritti e il lavoro e il primo. Non sto a impiccarmi

Vittorio Feltri - la "sfida" a Sergio Mattarella DOPO le Europee : "Fossi nei suoi panni..." : Vi proponiamo l'editoriale del direttore Vittorio Feltri, chiuso dopo i primi exit poll diffusi in seguito alla chiusura delle urne alle elezioni Europee. Come volevasi dimostrare. Per ora ci dobbiamo accontentare di risultati parziali, per cui prudenza impone di non dare nulla per acquisito. Tuttav