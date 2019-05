Donne lontane dai cliché

vanityfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il messaggio ci piace: basta rispondere ai! Basta essere per forza in linea con quello che gli altri vogliono da noi! Siamo come siamo. E nasce su questa spinta il progetto «Le Autentiche» di Le Sarte Pettegole, il marchio made in Italy di camicie che ha voluto mostrare questenella propria identità più vera, ognuna con il proprio stile, le proprie passioni, la propria unicità, in perfetto equilibrio tra essere e volere: «Leche vedete fotografate e raccontate sono la nostra prima selezione di volti e storie che vogliono descrivere l’autenticità che si nasconde dietro la vita di ciascuno di noi e che ciascuno di noi dovrebbe sempre essere chiamato a ricercare» racconta Rita Cannata, designer della collezione. Esempio ne sono (nella gallery) la curatrice e critica d’arte Martina Cavallarin, che consiglia a tutte ledi imparare a mostrare le proprie ...

