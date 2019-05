Dolcenera | «Il prezzo della mia libertà»

vanityfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019), le foto, le foto, le foto, le foto «La mia anima è pesante, rompe le balle. Ci vuole fatica per alimentarla, ci vuole che ascolti delle cose estreme».si porta una mano al petto mentre, con qualche parolaccia, racconta lo sforzo di nutrire un’anima esigente. «Capita, a volte, che io mi renda conto di vivere immersa in un mondo troppo mio», ammette la cantante, il cui nuovo album, ancora senza un titolo, uscirà in autunno. «Allora, cerco di scuotermi, mi dico: Manu, guardati un po’ intorno, prova a capire cosa sta accadendo in giro. Così, finisce che scopro la trap». «Quella italiana», si affretta a specificare. «L’afrotrap francese – dice – già l’ascoltavo». «Finisce che scopro l’indie e cerco di capire. Il mio mestiere ha a che fare con la comunicazione. È necessario cercare di capire cosa voglia comunicare un gruppo, com’è necessario ...

