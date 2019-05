Diversity Media Award 2019 a Ballando con le stelle e L' amica geniale | la dichiarazione

Chi ha vinto i Diversity Media Awards : Roberta Vecchioni, fondatrice della no-profit Diversity, e Michele Murgia (foto: Alice Redaelli) Alessandro Cattelan, il giornalista Filippo Femia e la senatrice a vita Liliana Segre. Sono loro tre dei vincitori della quarta edizione dei Diversity Media Awards, i riconoscimenti assegnati ogni anno ai personaggi pubblici, i giornali, i film e le serie Tv che meglio hanno saputo rappresentare la diversità di genere, identità, etnia, età e ...

Diversity Media Awards 2019 - si vota chi non discrimina : C’è tempo fino a domenica 26 maggio per votare online sul sito www.Diversitylab.it e scegliere i vincitori dei Diversity Media Awards 2019, il primo riconoscimento europeo che premia i personaggi e i contenuti Media (tv, radio, web, cinema, pubblicità, stampa, tg) che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante delle persone e delle tematiche Diversity & Inclusion nell’anno precedente (2018). È il pubblico ad eleggere i vincitori e ...

Diversity Media Awards 2019 - le nomination : Elenco delle nomination alla quarta edizione dei Diversity Media Awards 2019, i cui vincitori verranno annunciati il 28 maggio all'Alcatraz di Milano

L’Amica Geniale miglior serie tv italiana ai Diversity Media Awards 2019? Annunciate categorie e nomination : Nuovo riconoscimento all'orizzonte per L'Amica Geniale? Premiare la diversità di genere nell'informazione e nell'intrattenimento, questo un tempo era l'elemento base per entrare di diritto in una delle categorie dei Diversity Media Awards 2019 giunti alla quarta edizione. Da quest'anno il riconoscimento si estende alla rappresentazione della diversità nelle aree genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e ...