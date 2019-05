Diretta Stati Uniti Italia Streaming video e tv | il cammino delle americane | Volley

LIVE Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia 2019 in Diretta : 7-5 7-5 - l’azzurro TRIONFA SUL CENTRALE!!!! Ottavi conquistati! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 : di fronte, sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma, ci sono Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Per il romano e il tedesco si tratta del secondo confronto. Il primo si disputò proprio un anno fa, sempre sul Centrale e sempre al secondo turno: Zverev si impose per 7-5 6-2, con Berrettini che giocò una partita molto buona nel ...

A mezzanotte seguite in Diretta State of Play : tra MediEvil e le ultime novità dell'universo PlayStation : È tempo del secondo appuntamento con State of Play l'appuntamento di Sony in "stile Nintendo Direct" che torna con una breve diretta che però si preannuncia piuttosto succosa dato che non mancano dei rumor molto interessanti su quelli che potrebbero essere i protagonisti dell'evento.Ecco come Sony stessa ha presentato l'appuntamento di questa notte:Ciao! Vi annunciamo che le ultime novità dal mondo PlayStation torneranno in un nuovo episodio ...