Di Maio sotto assedio | leadership condivisa per la guida del M5S 

M5s - Luigi Di Maio sotto assedio. Gianluigi Paragone : “Non può ricoprire 34 incarichi” : Capo politico, vicepresidente del Consiglio, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico: Luigi Di Maio viene messo sotto accusa, all'interno del M5s, per i suoi tanti incarichi ricoperti contemporaneamente. Così arriva la richiesta di lasciare almeno uno di questi incarichi da parte di Paragone, Ruocco, Fattori e Lombardi.

M5s - si dimette il capo dei senatori Primo Di Nicola : Luigi Di Maio ufficialmente sotto assedio : Cadono le prime stelle. Dopo la batosta alle elezioni Europee, ecco il Primo grillino che rimette il suo mandato. Si tratta di Primo Di Nicola, vicepresidente del gruppo al Senato del M5s. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook: "Una decisione che ritengo necessaria - scrive - non solo alla l

Matteo Salvini toglie la terra sotto i piedi di Di Maio : "Se vinciamo noi - si fa". Bomba sul M5s : "Spero che ci sia un forte consenso alla Lega, non sono in Italia, ma anche in Piemonte perché è garanzia che la Tav si farà". Matteo Salvini incrocia le campagna elettorali per le europee e per le regionali e toglie letteralmente la terra sotto ai piedi di Luigi Di Maio e M5s, che del no alla Tav h

Augusto Minzolini smonta Luigi Di Maio : "Se il M5s va sotto il 20% gli fanno la pelle. E lui pensa solo a sé" : smonta completamente Luigi Di Maio con un breve post su Twitter Augusto Minzolini il quale non si sorprende per i continui attacchi del vicepremier pentastellato all'alleato di governo Matteo Salvini. Rientra tutto nel suo "personaggio". "Io non mi meraviglio delle polemiche quotidiane di Di Maio: i

Europee 2019 - Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più : “Noi facciamo le leggi - gli altri comizi” : Vicini alle Europee 2019, si registra un Salvini in difficoltà sotto i colpi di Luigi Di Maio “Gli italiani dovranno scegliere alle Europee tra chi si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no, tra chi basse le tasse nie comizi e chi lo fa davvero, chi aiuta le persone con il … Continue reading Europee 2019, Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più: “Noi facciamo le leggi, gli ...

Luigi Di Maio - il sondaggio riservato : "Lega sotto il 30% - e il M5s...". Una sciagura : scacco matto a Salvini : Da bravi manettari, quelli del Movimento 5 Stelle sono stati percorsi da un brivido di piacere a leggere di retate, inchieste e arresti che hanno colpito la politica nelle ultime 24 ore. I guai del centrodestra (indagine per tangenti che vede esponenti di Forza Italia nei guai in Lombardia, quella p

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca Di Maio : «Avanti altri 4 anni» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»